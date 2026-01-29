Computertrends  »  Internet a komunikace  »  Umělá inteligence se stále častěji objevuje přímo v zařízeních

Umělá inteligence se stále častěji objevuje přímo v zařízeních

Pavel Louda
Dnes

Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Nové technologie v oblasti generativní AI, robotiky či autonomního řízení automobilů otevřely další možnosti pro nasazení umělé inteligence přímo v zařízeních.

Trh s umělou inteligencí implementovanou v zařízeních (embedded AI) čeká výrazný nárůst. Možnosti, které přinášejí nové technologické prvky, jako jsou AI SoC  nebo akcelerátory AI, totiž umožňují využívat nástroje umělé inteligence v řešeních, které jsou obvykle malé a energeticky úsporné.

V roce 2024 se těchto řešení už prodalo za více než deset miliard dolarů, což představuje meziročně nárůst o více než pětinu, uvádí analytická firma Berg Insight.

Podle ní jsou v této částce zahrnuté především systémy AI SoC/SoM (System-on-Module/System-on-Module), dále AI akcelerátory, mikrokontroléry AI MCU a AI platformy instalované v zařízeních (ty kombinují hardware, software a vývojářské nástroje pro zjednodušení nasazení a optimalizace modelů).

Výše zmíněné tržby tedy nezahrnují příjmy generované řešeními mimo oblast internetu věcí (IoT), jako jsou například smartphony, tablety či osobní počítače, které mají sice řádově vyšší dosah, ale nenabízejí tak univerzální řešení.

Analytici předpokládají, že i v následujících letech tržby dodavatelů embedded AI výrazně stoupnou – v roce 2029 až na hodnotu přesahující 30 miliard dolarů, což představuje průměrný meziroční nárůst (CAGR) okolo 25 procent.

Na rozdíl od cloudově orientované podobě AI, kdy je hardware obvykle navržený pro předem definované případy použití a pro centralizovanou infrastrukturu, se řešení AI v zařízeních vyznačují vysokou mírou heterogenity, a to jak v technologiích, tak v aplikacích.

Vestavěné zpracování AI lze totiž navrhnout mnoha způsoby v závislosti na konečném použití a lze jej integrovat do téměř neomezeného množství produktů z oblasti spotřební elektroniky, průmyslu či automobilového segmentu.

To vede k tomu, že existuje velké množství designů, požadavků na výkon a optimalizačních strategií. 

