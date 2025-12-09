Umělá inteligence zásadně změní využívání robotů

Roboty vybavené schopnostmi umělé inteligence už dosáhly technologické vyspělosti potřebné pro široké uplatnění a představují zajímavou příležitost jak pro výrobce, tak pro logistické firmy, uvádí nejnovější zpráva společnosti ABI Research.
Nechali byste si postavit dům robotem?
Podle ní by nasazení těchto výrobních systémů mohlo přinést nové významné zdroje příjmů a řešit složité, dynamické úkoly, které byly dříve s tradiční automatizací nesplnitelné.
Robotický průmysl se už řadu let potýká s určitým nesouladem mezi simulací a realitou a s přehnanými sliby od začínající AI.
Nejnovější hloubková analýza připravenosti této technologie ale ukázala, že robustní algoritmy, zejména v oblasti dynamické úpravy politik (Dynamic Policy Adjustment, DPA) a nově vznikajících modelů RFM (Robotics Foundation Models), jsou nyní už schopné nabídnout skutečné adaptivní automatizaci, vysvětluje George Chowdhury, analytik ABI Research.
DPA nabízí průběžné, adaptivní automatické upravování politiky robota podle aktuální situace, stavu prostředí nebo výkonu.
FRM zase představují univerzální modely umělé inteligence navržené speciálně pro robotiku. V principu jde o obdobu modelů jako jsou velké jazykové modely či multimodální modely, které jsou ale zaměřené na řízení robotů, vnímání světa, pochopení úkolů a učení dovedností.
Zásadní proměna přichází
Podle Chowdhuryho v tuto chvíli už nejde o postupná vylepšení, ale doslova o paradigmatickou změnu, díky níž se roboty konečně mohou přizpůsobit nepředvídatelnému reálnému světu a překročit hranice rigidního programování směrem ke skutečně inteligentnímu a adaptivnímu vykonávání úkolů.
Zatímco současné statické výrobní procesy jsou i nadále obsluhované tradiční robotikou, významný růstový potenciál spočívá v nedostatečně automatizovaných segmentech a pracovních postupech, které vyžadují sofistikovanou, heterogenní a obratnou manipulaci.
Patří sem specializovaná odvětví, jako jsou třeba výroba s vysokou přidanou hodnotou (např. polovodičů) nebo rozsáhlé logistické a skladovací objekty, kde je zásadní mít schopnost zvládat variabilitu.
Mezi společnosti, které se zabývají DPA a adaptivní automatizací, patří například InBolt, T-Robotics, Apera, Cambrian AI, V-SIM, Summer Robotics, Robovision nebo Nvidia.
V oblasti hardwaru pro strojové vidění (machine vision) a vertikálních řešení AI robotiky patří mezi významné hráče SICK, Solomon3D, Cognex, Basler, Mech-Mind, Intel RealSense, Zebra, Nikon, OnRobot, Augmentus a Universal Robots.
Kromě toho nově uváděné modely RFM od společností jako Google DeepMind, Covariant, Intrinsic, Meta, Dexterity, Field AI, Skild AI a Physical Intelligence signalizují posun směrem k výkonnějším a přizpůsobivějším autonomním systémům.
„Kritickou výzvou je ale převést tuto technickou připravenost do širokého komerčního využití,“ tvrdí Chowdhury. Dodavatelé podle něj musejí v nabídce upřednostnit použitelnost, transparentnost a jasné metriky návratnosti investic, aby překonali ekonomickou nejistotu odběratelů a jejich určitý skepticismus.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.