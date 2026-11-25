Evropské technologické firmy měly díky Aktu o digitálních trzích (Digital Markets Act, DMA) získat otevřenější a férovější prostředí. Podle Evropské spotřebitelské unie (BEUC) však jeho hlavní přínos – skutečnou možnost volby mezi digitálními službami – spotřebitelé příliš nepociťují. Šest největších technologických společností podle ní dál používá postupy, které mohou pravidla evropské regulace obcházet.
DMA ukládá zvláštní povinnosti takzvaným gatekeeperům, tedy firmám, jejichž platformy představují důležitou vstupní bránu k digitálním službám. Evropská komise mezi ně v roce 2023 zařadila Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Metu a Microsoft. Pravidla se vztahují například na internetové vyhledávače, komunikační služby nebo obchody s aplikacemi. Jejich cílem je omezit výhody dominantních platforem a usnadnit konkurenci.
BEUC teď shromáždila případy, kdy tito gatekeepeři pravidla dost možná porušili. Organizace upozorňuje, že firmy často využívají design uživatelských rozhraní a různé přesvědčovací techniky k tomu, aby uživatele nasměrovaly k jimi preferovaným službám. Formálně tak mohou nabízet možnost volby, její využití ale nemusí být v praxi jednoduché.
Pod palbou kritiky
Například Microsoft podle BEUC používá při získávání souhlasu se sdílením dat mezi svými službami takzvané behaviorální techniky a nevyvážené formulace. Uživatelům zdůrazňuje výhody souhlasu, zatímco důvody pro jeho odmítnutí dostatečně nevysvětluje. Organizace kritizuje taky komplikované změny výchozích nastavení. Problémem má být například otevírání odkazů v prohlížeči Edge nebo automatické používání vyhledávače Bing. Microsoft prý navíc opakovaně vybízí uživatele, kteří si zvolili jiný prohlížeč či vyhledávač, aby se vrátili k jeho vlastním službám.
Podobné výhrady má BEUC vůči Googlu. Ten letos v červenci dostal pokutu 890 milionů eur za zvýhodňování vlastních služeb ve vyhledávání a omezování možností vývojářů přesměrovat uživatele Obchodu Play k alternativním nákupním kanálům. BEUC mu vedle toho vytýká způsob, jakým získává souhlasy se zpracováním dat, a komplikace při změně výchozích nastavení nebo odinstalaci aplikací.
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Kritika se nevyhnula ani Applu, který údajně nadále omezuje alternativní distribuci aplikací, Amazon pro změnu čelí výhradám kvůli designu rozhraní, který má uživatele motivovat k předávání osobních údajů. Organizace však upozornila taky na postupy ByteDance a Mety.
Firmy obvinění odmítají
Microsoft uvedl, že spolupracuje s Evropskou komisí, aby zajistil plný soulad svých platforem s DMA. Amazon tvrdí, že jeho systém získávání souhlasu je srozumitelný a zákazníkům poskytuje informovanou možnost rozhodnout o využívání osobních údajů.
Google se k žádosti o vyjádření nevyjádřil. BEUC požaduje, aby Evropská komise důsledněji vymáhala dodržování DMA a ukládala odrazující sankce v případech, kdy firmy pravidla obcházejí. Jak totiž uvedl generální ředitel organizace Agustín Reyna, společnosti dnes pravidla dodržují jen „kosmeticky“…
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