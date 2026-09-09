USA tlačí na mírnější regulaci AI

Spojené státy americké na nedávném jednání zemí G20 vyzvaly vlády, aby při regulaci umělé inteligence co nejvíce využívaly existující zákony a nevytvářely pro AI zcela nový právní rámec. Podle amerických představitelů by příliš přísná a rychlá regulace mohla zpomalit technologický rozvoj a oslabit konkurenceschopnost.
Americký technologický poradce Michael Kratsios představil takzvané Carolina Principles. Země, které se k nim připojí, by podle návrhu měly při regulaci AI nejprve hledat řešení v již existujících zákonech. Nová pravidla by vznikala pouze v případech, kdy umělá inteligence přináší skutečně nové situace, na něž současná legislativa nestačí.
„Tvůrci politik nemusí ke každé inovaci přistupovat izolovaně a neměli by každou novou technologii považovat za zcela nový problém,“ uvedl Kratsios. Podle agentury Reuters se k principům údajně připojila také Čína, ačkoli Peking tuto informaci zatím oficiálně nepotvrdil. Kratsios každopádně označil své nedávné setkání s čínským ministrem pro vědu a technologie Yin Hejunem za „velmi povedené“.
Do debaty se zapojil taky šéf SpaceX Elon Musk, který kritizoval evropský přístup k regulaci technologií. Podle něj současná evropská pravidla brzdí technologický pokrok. Upozornil rovněž na rostoucí energetické nároky datových center, která pohánějí rychle se rozvíjející AI služby.
Americký přístup ale nesdílejí všichni účastníci jednání. Demis Hassabis, šéf Google DeepMind, naopak vyzval vlády zemí G20 k zavedení bezpečnostního testování AI systémů. Určitá forma státního dohledu podle něj může být užitečná.
Debata o regulaci AI má kromě jiného i výrazný geopolitický rozměr. Spojené státy se snaží udržet náskok před Čínou a mírnější regulace by hrála do karet velkým americkým technologickým firmám. Ty dlouhodobě investují do vývoje AI a přirozeně mají zájem na tom, aby jejich rozvoj nebrzdila příliš komplikovaná legislativa.
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