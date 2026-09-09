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USA tlačí na mírnější regulaci AI

Lada Nová
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Regulace AI
Autor: Depositphotos
Regulace AI
Přísná regulace umělé inteligence může zpomalit technologický rozvoj, obávají se Spojené státy. Vlády mají co nejvíc aplikovat stávající pravidla.
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Spojené státy americké na nedávném jednání zemí G20 vyzvaly vlády, aby při regulaci umělé inteligence co nejvíce využívaly existující zákony a nevytvářely pro AI zcela nový právní rámec. Podle amerických představitelů by příliš přísná a rychlá regulace mohla zpomalit technologický rozvoj a oslabit konkurenceschopnost.

Americký technologický poradce Michael Kratsios představil takzvané Carolina Principles. Země, které se k nim připojí, by podle návrhu měly při regulaci AI nejprve hledat řešení v již existujících zákonech. Nová pravidla by vznikala pouze v případech, kdy umělá inteligence přináší skutečně nové situace, na něž současná legislativa nestačí.

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„Tvůrci politik nemusí ke každé inovaci přistupovat izolovaně a neměli by každou novou technologii považovat za zcela nový problém,“ uvedl Kratsios. Podle agentury Reuters se k principům údajně připojila také Čína, ačkoli Peking tuto informaci zatím oficiálně nepotvrdil. Kratsios každopádně označil své nedávné setkání s čínským ministrem pro vědu a technologie Yin Hejunem za „velmi povedené“.

Do debaty se zapojil taky šéf SpaceX Elon Musk, který kritizoval evropský přístup k regulaci technologií. Podle něj současná evropská pravidla brzdí technologický pokrok. Upozornil rovněž na rostoucí energetické nároky datových center, která pohánějí rychle se rozvíjející AI služby.

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Americký přístup ale nesdílejí všichni účastníci jednání. Demis Hassabis, šéf Google DeepMind, naopak vyzval vlády zemí G20 k zavedení bezpečnostního testování AI systémů. Určitá forma státního dohledu podle něj může být užitečná.

Debata o regulaci AI má kromě jiného i výrazný geopolitický rozměr. Spojené státy se snaží udržet náskok před Čínou a mírnější regulace by hrála do karet velkým americkým technologickým firmám. Ty dlouhodobě investují do vývoje AI a přirozeně mají zájem na tom, aby jejich rozvoj nebrzdila příliš komplikovaná legislativa.

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Autor článku

Lada Nová

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