V Anglii spustili první komerční službu přímé satelitní komunikace pro spotřebitele

Technologie Direct-to-Device (D2D) spočívá v přímé komunikaci mezi satelity na nízké oběžné dráze ve výšce 500 až 2000 kilometrů a standardními mobilními telefony podporujícími LTE nebo 5G. Satelity jsou vybaveny payloady, které emulují pozemní vysílače v pásmech NB-IoT nebo 5G NTN. Latence se pohybuje v rozmezí 50 až 150 milisekund, což je vhodné pro hlasovou komunikaci a zprávy, zatímco datové rychlosti dosahují 10 až 50 kilobitů za sekundu.
V roce 2026 převažují limity, jako je vyšší spotřeba baterie o 20 až 30 procent a omezená kapacita pro aplikace vyžadující vysokou propustnost, jako je video. Očekává se, že plná 5G kompatibilita s rychlostmi až 100 megabitů za sekundu přijde v letech 2027 až 2028.
V kontextu Velké Británie pokrývá D2D oblasti bez pozemního signálu, kde podle dat Ofcomu z roku 2025 žije až 10 procent populace. Technologie vychází z testů prováděných v USA od roku 2024, kde partneři jako AST SpaceMobile, SpaceX Starlink nebo Lynk Global zajišťují infrastrukturu. O2 spolupracuje s AST SpaceMobile, jejichž konstelace BlueBird zahrnuje pět aktivních satelitů, s plánem na rozšíření do roku 2027. Pokrytí dosahuje 95 procent britské pevniny a pobřeží, s automatickým přepnutím na satelitní režim a podporou nouzového volání E911.
Nabídka O2 zahrnuje základní balíček za 5 liber měsíčně, který poskytuje neomezené textové zprávy a 30 minut hlasových volání denně. Datová rychlost je 10 kilobitů za sekundu, latence 100 milisekund. Premium verze za 10 liber měsíčně přidává 1 gigabajt dat, prioritu v síti a datovou rychlost 50 kilobitů za sekundu. Pro firemní použití jsou dostupné IoT tarify od 2 liber za zařízení, s rychlostmi 1 až 10 kilobitů za sekundu v pásmu NB-IoT.
Kompatibilní zařízení zahrnují modely jako iPhone od verze 14, Samsung Galaxy S23+ nebo Google Pixel 8+, bez nutnosti úprav. Služba je dostupná pro paušální zákazníky od 1. března 2026 a pro předplacené tarify od dubna 2026.
Srovnání s konkurencí v Británii a globální kontext
V březnu 2026 O2 vede v komercializaci, zatímco ostatní operátoři jsou v pilotních fázích. EE (BT Group) testuje řešení se SpaceX Starlink, s plánovaným spuštěním v druhé polovině roku 2026 a cenami od 8 liber měsíčně při rychlostech 20 až 100 kilobitů za sekundu, s prioritou pro IoT.
Vodafone UK provádí piloty s AST SpaceMobile, s uvedením ve třetím čtvrtletí 2026 a cenami 7 až 12 liber měsíčně, zaměřenými na venkovské oblasti v NB-IoT. Three UK plánuje spuštění s Lynk Global v roce 2027, s důrazem na datovou konektivitu pro turisty, přičemž ceny zatím nejsou specifikovány. Sky Mobile, jako virtuální operátor na síti O2, nemá vlastní plány na D2D. Podle dat GSMA Intelligence se všichni operátoři orientují na integraci s 5G sítěmi, kde Velká Británie dosáhla 85 procent pokrytí v roce 2026.
V globálním měřítku je technologie nejdále v USA, kde Verizon a AT&T nabízejí plné služby, například T-Mobile s textovými zprávami za 10 dolarů měsíčně. V Austrálii Telstra a Optus mají nasazení od roku 2025, včetně povinných nouzových funkcí. V Evropě O2 předchází piloty Deutsche Telekom v Německu a Orange ve Francii, plánované na rok 2026.
V Asii probíhají testy v Indii a nasazení na Tchaj-wanu pro ostrovní oblasti. Odhad GlobalData předpokládá, že trh D2D dosáhne 20 miliard dolarů do roku 2030, přičemž O2 může získat až 15 procent nových zákazníků ve venkovských oblastech Velké Británie.
