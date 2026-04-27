Výdaje na polovodiče vzrostou ještě více, než se čekalo

Podle nové předpovědi společnosti Omdia se meziroční dynamika obratu na trhu s polovodiči letos zvýší téměř na dvě třetiny (62,7 %). Příčinou je bezprecedentní růst v segmentech čipů DRAM a NAND, poháněný trvalou poptávkou a přetrvávajícím nedostatkem nabídky, který by měl podle očekávání přetrvávat po celý tento rok.
Nepředstavuje umělá inteligence novou bublinu pro investory?
Předpokládá se, že hodnota trhu s paměťmi DRAM se téměř zdvojnásobí, zatímco segment NAND by se mohl ve srovnání s rokem 2025 dokonce až zečtyřnásobit.
Omezení dodávek konvenčních paměťových integrovaných obvodů se ještě zhoršují tím, že se odvětví soustředí na výrobu pamětí s vysokou šířkou pásma (HBM), které se dodávají v menších objemech, ale dosahují výrazně vyšších cen.
Silná poptávka ze strany podniků a datových center bude i nadále utvářet výhled trhu pro rok 2026, přičemž k významnému zvolnění převisu poptávky pravděpodobně dojde až v roce 2027.
„Podpora rozvoje umělé inteligence nad rámec jednoduchých případů použití typu otázka-odpověď exponenciálně zvýšila poptávku po paměťových a procesorových integrovaných obvodech, což celkově pohání tržby v polovodičovém průmyslu,“ vysvětluje Myson Robles-Bruce, hlavní analytik společnosti Omdia.
Kdo se podílí na růstu tržeb polovodičového segmentu?
Zdroj: Omdia, duben 2026
Upozorňuje však, že současný růst tržeb v odvětví polovodičů je poháněný především vyššími průměrnými prodejními cenami spíše než objemy dodávek.
Ačkoli podobná dynamika byla pozorována v minulých cyklech, jako je těžba kryptoměn a předchozí supercykly paměťových čipů, rozsah a šíře v rámci celého odvětví jsou bezprecedentní.
Jsou firmy bité?
Výpočetní systémy a ukládání dat budou, co se týče tržeb v oblasti polovodičů, klíčovým segmentem, když v roce 2026 obrat s nimi vzroste meziročně o 90 % a překročí 700 miliard dolarů.
Důvodem je silná poptávka po serverech pro datová centra a dalších aplikacích náročných na paměť, spolu se zvýšenými cenami paměťových integrovaných obvodů.
Podniky navíc v tomto roce realizují rozsáhlý cyklus obnovy serverů, který se časově shoduje s mimořádně vysokými kapitálovými výdaji hyperscalerů jako je Azure nebo AWS. Organizace totiž musejí urychlit vyřazování zastaralého hardwaru, aby mohly zvládat náročnější pracovní zátěže.
Současně dochází k jasnému posunu směrem k systémovým řešením s vyšší přidanou hodnotou, založeným na čipech nové generace a pokročilé konektivitě.
Tento trend v kombinaci s přetrvávajícím nedostatkem komponent povede k růstu průměrných prodejních cen serverů a pracovních stanic.
Kromě makroekonomických tlaků, jako jsou cla, náklady na energii a geopolitické napětí, čelí odvětví také rizikům spojeným s objemem kapitálu přiděleného na infrastrukturu umělé inteligence, kdy není zcela jasné, zda se investice do AI někdy dokáží vrátit.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.