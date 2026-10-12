Vyhledávání ve Windows 11 už nebude jen vyhledávat

Microsoft představil přepracované vyhledávání ve Windows 11. Má být přehlednější, rychlejší a úspornější na systémové prostředky. Nejzajímavější novinkou jsou ale přímé akce: místo pouhého nalezení příslušného nastavení dokáže vyhledávání některé požadavky rovnou vykonat.
Nové rozhraní postavené na technologii WinUI 3 opouští dosavadní rozložení s velkým náhledovým panelem. Výsledky se nově zobrazují v jediném, kompaktnějším seznamu, který má lépe odpovídat tomu, jak lidé vyhledávání skutečně používají. Zásadní změnou je možnost zadat příkaz běžným jazykem.
Pokud uživatel napíše například „zapnout tmavý režim“, „zapnout Bluetooth“, „ztlumit obrazovku“ nebo „vypnout zvuk“, Windows může požadovanou akci provést přímo. Podobně lze zadat pokyny pro uspořádání pracovního prostoru, například minimalizování všech oken. Není tedy nutné otevírat Nastavení a hledat příslušnou volbu ručně.
Microsoft tuto funkci výslovně neoznačuje za umělou inteligenci, svým fungováním se ale podobá agentovi, který za uživatele provádí konkrétní úkoly. Firma chystá také propojení s aplikací Propojení s telefonem, díky němuž by mělo být možné například odeslat zprávu z připojeného telefonu přímo přes vyhledávání.
Novinka se nyní postupně zpřístupňuje testerům Windows Insider v experimentálním kanálu, zatím pouze v angličtině. Microsoft ji plánuje příští rok přenést také do nabídky Start a postupně rozšiřovat seznam úkonů, které dokáže provést přímo.
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