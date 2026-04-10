Vyhledávání z nabídky Start ve Windows 11 dostane předvídatelnější chování

Radan Dolejš
Microsoft aktivně pracuje na zásadním přepracování vyhledávání v nabídce Start systému Windows 11. Cílem je odstranit dlouhodobě kritizované nesrovnalosti ve výsledcích při spuštění vyhledávání kombinací klávesy Win a okamžitého psaní.

Chování nabídky Start v operačním systému Windows při vyhledávání trpí řadou opakujících se problémů. Jde o zpoždění při zobrazení výsledků, nestabilní pořadí doporučených aplikací měnící se v průběhu psaní dotazu a míchání lokálního obsahu zařízení s webovými výsledky. Poslední zmíněný jev způsobuje praktické chyby – například dotaz na „Notepad" vrátí místo aplikace soubory z disku, což vede k nechtěným akcím.

Diego Baca, ředitel designu v týmu Windows, tyto stížnosti veřejně potvrdil na platformě X: „Výkon vyhledávání a předvídatelnost z nabídky Start jsou něco, na co se absolutně zaměřujeme." Baca zároveň uvedl, že zmíněný pracovní postup sám aktivně využívá a že interní testování vylepšení již probíhá.

Oddělení lokálního a webového obsahu

Tisková zpráva Microsoftu konkretizuje plánované změny. Klíčovým záměrem je důsledné oddělení lokálního obsahu – aplikací, souborů a nastavení – od webových doporučení a výsledků. Výsledky vyhledávání by měly být stabilnější, s minimálním „přeskakováním" při postupném upřesňování dotazu. 

Microsoft cílí na konzistentní chování napříč nabídkou Start, Průzkumníkem souborů a aplikací Nastavení. Součástí záměru je také omezení reklam v sekci Doporučené a redukce přítomnosti Copilotu v prostředí operačního systému.

Technická migrace z Reactu na WinUI 3

Za aktuální nestabilitou výkonu stojí z části architektonické rozhodnutí z doby vývoje Windows 11. Části nabídky Start – konkrétně sekce Doporučené a seznam Všechny aplikace – jsou postaveny na frameworku React, který Microsoft původně zvolil pro rychlejší iteraci při vývoji funkcí. Webová povaha tohoto frameworku však vnáší do systémového rozhraní latenci, jež je u nativních komponent zbytečná.

Microsoft proto přistupuje k migraci těchto komponent na nativní framework WinUI 3.

Širší kontext a výhled

Zmíněné změny jsou součástí rozsáhlejšího plánu pro rok 2026, označovaného interně jako Windows K2. Ten zahrnuje optimalizaci Průzkumníka souborů v oblasti latence při vyhledávání, navigaci a operacích se soubory, snížení základního využití paměti a zkrácení doby spouštění aplikací. 

Microsoft plánuje nasazovat dílčí vylepšení měsíčně po celý rok 2026. Konkrétní termín zpřístupnění oprav předvídatelnosti vyhledávání zatím potvrzen nebyl; první implementace lze očekávat v sestavách programu Windows Insider.

