Zabezpečení cloudu: Rizika, chyby a řešení

Mezi klíčová rizika cloudových řešení patří chybné konfigurace (misconfiguration), nadměrná oprávnění identit, nezabezpečená API, nedostatečná viditelnost a nepochopený model sdílené odpovědnosti. Ten určuje, že poskytovatel zajišťuje fyzickou infrastrukturu a základní služby, zatímco zákazník odpovídá za konfiguraci, identitu, data a přístup.
V praxi se ale tato hranice často stírá, typicky u PaaS služeb, kde klienti mylně předpokládají „plnou“ ochranu. S tím souvisí i odlišný rizikový profil jednotlivých modelů: u IaaS dominují chyby v síťové a systémové konfiguraci, u PaaS hrají hlavní roli API a správa identit, zatímco u SaaS jde především o účty, sdílení dat a napojení služby třetích stran.
Nejčastější chyby z praxe
Nejvíce se setkáváme s veřejně přístupnými úložišti, slabou IAM (Identity and Access Management) politikou a absencí MFA (Multi-Factor Authentication) u privilegovaných účtů. Zásada nejnižšího oprávnění (least privilege) je sice v teorii jasná, v praxi ale často selhává – hlavně kvůli tlaku na rychlost a nedostatečné automatizaci. Oprávnění se postupně přidávají, ale jen zřídka odebírají.
Podceňovaná bývá i správa identit (IAM/CIEM, Cloud Infrastructure Entitlement Management), zejména u strojových identit a servisních účtů. Významné riziko představuje také shadow IT, tedy cloudové služby pořizované mimo IT a bez odpovídající governance. Monitoring a logování navíc často fungují jen částečně, bez vzájemné korelace a alertingu, což ve výsledku prodlužuje dobu detekce incidentu.
Jak rychle může dojít k útoku
Ve veřejně známých případech vedla špatná konfigurace objektového úložiště k úniku milionů záznamů. Typická časová osa kyberútoku je dnes krátká – od vystavení zdroje k jeho zneužití může uplynout i méně než 24 hodin. Útočníci přitom využívají automatizované skenery, které systematicky hledají otevřené porty, chybně nastavené bucket policies, přístupové klíče nebo hesla uložená v prostém textu v repozitářích.
Naopak organizace s dobře nastaveným cloudovým monitoringem (tedy auditními logy a SIEM napojeným na cloudové prostředí) dokážou odhalit anomální přihlášení z netypické geolokace a útok zastavit během minut.
Jak se bránit – praktické kroky
Základem je „bezpečnostní hygiena“. To zahrnuje vícefaktorové přihlašování (MFA), pravidelnou kontrolu oprávnění uživatelů (CIEM), řízení přístupů ke klíčům, certifikátům a heslům (PAM – Privileged Access Management), segmentaci sítí, šifrování dat a centrální logování pro korelaci a reakci na bezpečnostní incidenty (SIEM a SOAR – Security Orchestration, Automation and Response). Dále sem patří detekce chyb v konfiguraci (CSPM, Cloud Security Posture Management), ochrana workloadů (CWP, Cloud Workload Protection) a pravidelný patching.
Moderní přístup označovaný jako zero trust vychází z jednoduché zásady: nikomu automaticky nevěřit, ale každého uživatele i zařízení vždy ověřit. V cloudovém prostředí to znamená kontrolovat identitu, zařízení i kontext přístupu a omezovat oprávnění jen na nezbytné minimum.
Velkou roli hraje automatizace. Pokud se infrastruktura nastavuje pomocí šablon a předem definovaných pravidel, výrazně se snižuje riziko lidské chyby. Stejně důležité jsou pravidelné bezpečnostní audity, které odhalí slabá místa dříve, než je může útočník zneužít.
Regulace a odpovědnost
Právní a standardizační rámce pro cloudovou bezpečnost, jako jsou ZoKB/NIS2, GDPR i ISO 27001, vyžadují, aby firmy řídily rizika, chránily osobní data, evidovaly přístupy a měly procesy pro řízení odpovědi na bezpečnostní incidenty.
Ověření poskytovatele zahrnuje kontrolu certifikací (ISO 27001, SOC 2), smluvních závazků (DPA, SLA), umístění dat a auditních reportů.
Co bude dál
V příštích dvou letech poroste význam ochrany serverless a multicloudových prostředí a objeví se sofistikovanější, AI řízené útoky na cloudové identity a API. Toto jsou tři kroky, které může organizace udělat hned:
- Zavést MFA a revizi výše oprávnění (least privilege) pro všechny privilegované i servisní účty.
- Zapnout a centralizovat auditní logy všech cloudových služeb a napojit je na SIEM.
- Nasadit CNAPP (Cloud-Native Application Protection Platform) nástroje, jejichž součástí jsou právě zmiňované nástroje typu CSPM (Cloud Security Posture Management), CIEM (Cloud Infrastructure Entitlement Management), CWP (Cloud Workload Protection), a automatizovat bezpečnostní kontroly v IaC pipeline (Infrastructure as a Code).
Závěrem
Cloud přináší rychlost a flexibilitu – ale jen tehdy, pokud je bezpečnost navržena jako integrální součást architektury, nikoliv jako dodatečná vrstva.
Autor: Petr Kocmich, bezpečnostní expert skupiny Soitron Group