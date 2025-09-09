Zkušení lídři z ERP trhu vstupují do světa HELIOS a RAYNET

„Je to pro mne zajímavý návrat do světa HELIOS, který jsem v roce 2007 opouštěl. Prostřednictvím Quanticy budu opět rád v kontaktu s partnery i zákazníky, s nimiž se známe desítky let, a budu opět spolupracovat s manažerským týmem, se kterým jsem HELIOS budoval. Kruh se krásně uzavírá,“ říká Jan Přerovský.
„S Janem Přerovským mne osobně pojí dlouhá historie, již od 90. let. Ve vedení firmy jsme spolu stáli bok po boku více než dvě dekády, to už je kus našeho života. Společně jsme budovali silnou značku HELIOS a pracovali na dlouhodobé důvěře v partnerskou síť HELIOS Open. Mám nesmírnou radost, že se Honza, s novým týmem, vrací k naší tradiční značce a velmi se těším, že budeme opět společně pracovat na jejím posílení,“ dodává Jiří Hub, CEO společnosti Asseco Solutions.
„Vývoj posledního roku pro mě byl příležitostí rozmyslet si, co dále. Přemýšlel jsem, jak zákazníkům „naservírovat“ podnikové aplikace srozumitelně a v co nejvyšší kvalitě. Rozhodl jsem se podpořit tým lidí, které považuji za naprosté profesionály a ve které mám důvěru. Když jsem uviděl, jakou platformu pro zákazníky Quantica zvolila a jak nad ní přemýšlí, neváhal jsem. Věřím, že tímto spojením budou zákazníci ve společnosti Quanticy stejně rádi jako my, investoři,” doplňuje Tomáš Gühl.
„Lidé jsou to nejcennější v rámci firem. Produkt bez lidí, kteří ho rozvíjejí, posouvají vpřed, a mají k němu vztah, jako by nebyl. Postavit tým není snadné, a v případě Quanticy se sešel velmi zkušený, sehraný tým pod dobrým vedením Ireny Polákové, a proto jsme se společně rozhodli pro investorský vstup do Quanticy, kterou budeme podporovat nejen finančně, ale i naší energií a zkušenostmi. Věříme, že se brzy stane dalším respektovaným partnerem ve světe HELIOS i RAYNET,” uzavírá Jan Přerovský.
Quantica Solutions a.s. byla založena v roce 2024 a má celorepublikovou působnost. Její zaměření je prodej a implementace řešení HELIOS iNuvio a HELIOS Nephrite, na něhož je zároveň vývojovým partnerem. Zároveň je Quantica Solutions partnerem českého CRM RAYNET. „Vybrali jsme si společnost těch výrobců SW, v jejichž společnosti skutečně chceme být, nejen s jejichž produkty chceme dlouhodobě pracovat. Přitáhla nás vize, firemní kultura a perspektiva,“ dodává Irena Poláková, CEO a Founder.