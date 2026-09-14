Digifest 14. října v Praze pod záštitou MPO a MMR ukáže firmám cestu z digitálního chaosu

Odpověď na to, jak proměnit technologie v reálný zisk a udržet krok s konkurencí, přináší 5. ročník festivalu a konference Digifest, který se koná 14. října v pražském Cubexu.
O tom, že je Digifest událostí, která zásadně hýbe tuzemským podnikatelským prostředím, svědčí i prestižní oficiální záštity. Nad letošním ročníkem převzalo záštitu Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), kteří v akci vidí klíčový impuls pro udržení konkurenceschopnosti české ekonomiky na globálním trhu. Regionální podstatou a podporou lokálního byznysu festivalu zastřešuje také městská část Praha 4 pod osobní záštitou starosty Ing. Ondřeje Kubína, MBA.
Právě lokální rozměr je pro pořadatele zásadní – mezi vystavovateli figurují výhradně české a slovenské firmy, které rozumí specifickým potřebám tuzemského trhu.
Proč transformace selhávají: Nákup softwaru bez nadšení týmu je vyhozením peněz
Podle dat Gartneru selhává až 70 % digitálních transformací kvůli lidskému faktoru. Pokud zaměstnanci vnímají novou AI nebo software jako hrozbu pro svou práci a ne jako prioritu, nástroje skončí zapomenuty.
„Rozhodnutí a nadšení z nákupu softwaru musí přijít zespoda – od týmu decision makera. Nestačí, když potenciál vidí jen majitel. Pokud zaměstnanci neznají reálnou hodnotu nástroje, modernizace selže. Proto jsme na webu nasadili zvýhodněnou firemní vstupenku za 600 Kč, aby lídři mohl vzít své týmy s sebou,“ vysvětlují organizátoři.
Co říkají tvrdá data: Automatizace, nebo jen dražší psaní e-mailů?
Zákulisní zmatky a nejistotu firem potvrzují i nejnovější čísla z trhu. Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) využívá nějakou formu umělé inteligence 18 % českých firem, u velkých podniků je to dokonce 54 %.
Detailnější průzkum společnosti Deloitte a České asociace umělé inteligence (ČAUI) ale odhaluje hlubší problém: až 55 % firem využívajících AI se spoléhá výhradně na generativní AI pro psaní textů, e-mailů a základní komunikaci. Pouhá 30 % firem dokázalo své AI pilotní projekty posunout z fáze experimentů do reálného produkčního provozu, který automatizuje vnitřní procesy a generuje úspory. Víc než polovina menších firem navíc nemá ani integrovaný podnikový systém (ERP nebo CRM).
„Všichni mluví o AI a digitalizaci, ale majitelé a manažeři často neví, kde začít. Hoďte technologickou úzkost za hlavu. Na Digifestu lidskou řečí ukážeme, jak tyto pojmy proměnit v jednoduché nástroje, které hned druhý den ušetří čas a miliony korun. Chceme lídrům pomoci utřídit si myšlenky a poznat, co je pro ně reálný pomocník a co jen zbytečný náklad,“ vysvětlují organizátoři.
Od lídrů e-commerce po průmyslové giganty: Kdo chodí na Digifest?
O tom, že Digifest představuje klíčové místo pro předávání know-how, svědčí i složení účastníků. Na akci se pro ověřené nástroje a kontakty pravidelně vracejí zástupci více než stovky firem a přes 15 000 profesionálů z řad SMB i Enterprise. Mezi značkami, které na Digifest chodí čerpat inspiraci, nechybí lídři svých oborů jako Škoda Auto, LEGO, Alza.cz, Notino, ČEZ Group, Rohlík.cz, Komerční banka, Pilsner Urquell, Amazon, IKEA nebo Seznam.cz.
Konzultační zóna zdarma a výjimečné zastoupení dTestu
Digifest staví na praxi, nikoliv na naleštěných prodejních prezentacích. Program nabízí 40 odborných přednášek a 50 praktických workshopů. Součástí akce je i unikátní Konzultační zóna, kde se návštěvníci mohou osobně potkat s experty nejen na digitalizaci, ale i na firemní a technologické právo, účetnictví či bezpečnost.
Speciálním hostem konzultační zóny je tentokrát spotřebitelská a právní organizace dTest, která na podobných akcích vystupuje zcela výjimečně. V konzultační zóně budou její specialisté připraveni odpovědět na veškeré podnikatelské dotazy spojené s legislativou, praxí na trhu a ochranou práv firem i zákazníků.
Pro ty, kteří chtějí z akce vytěžit maximum bez zbytečného bloudění, nabízí organizátoři unikátní příležitost: každý návštěvník webu Digifestu si může i bez zakoupené vstupenky domluvit 20minutovou konzultaci zdarma – ať už s odbornými konzultanty festivalu, nebo přímo se zástupci kterékoliv vystavující firmy.
Místo oficiálních premiér a launchů: ČTK Connect otevře AI stage
Digifest se postupně stal místem, kam lídři trhu nechodí své nástroje jen ukazovat, ale kde je poprvé oficiálně představují světu. Mnoho vystavovatelů si vybralo právě tento festival pro uvedení svých nejnovějších produktů.
Exkluzivním příkladem je ČTK Connect, která přestože svůj řešitelský nástroj již interně prezentuje a prodává, oficiální produktový launch chystá právě na Digifestu. Tímto krokem navíc slavnostně otevře celou AI stage. Jejich nový nástroj nabídne přelomové řešení, jak firmám pomoci organicky i systémově dominovat ve výsledcích vyhledávání LLM modelů.
Speakeři ze Sydney, Číny nebo Kalifornie a souboj Člověk vs. AI
Na pódiích vystoupí přední osobnosti českého i mezinárodního byznysu:
- Mike Bubenicek (Head of Creative Strategy & Innovation v REBORN) – Přijíždí až ze Sydney, aby ukázal, jak propojovat inovace, kreativní strategii a akceleraci firem v globálním měřítku.
- Aneta Martinek (Co-Founder & CEO #HolkyzMarketingu, autor bestselleru Organizační porno) – Předá praktický návod, jak využít organický LinkedIn pro B2B růst, budování značky i zapojení zaměstnanců jako ambasadorů bez utrácení za reklamu.
- Jakub Čáslava (zakladatel Kubovo English) – Populární „pančelka“, který zbořil český internet svým přístupem k výuce angličtiny, ukáže praktické využití AI avatara v praxi a to, jak technologie usnadňují vzdělávání a odbourávají stud.
- Luděk Motyčka (CEO Rock for People, ex-Marketing Director Google) – Předá návod, jak skloubit svět dat a procesů z Googlu s kreativním chaosem velkého festivalu.
- Dita P. Formánková (zakladatelka Czechitas) – Vysvětlí, proč digitální transformace stojí na lidech a reskillingu, nikoliv jen na nákupu softwaru.
- Jan Smejkal „YourChinaGuy“ (CSO Xverse, investor) – Přinese nezkreslený pohled z Asie na to, jakým tempem se vyvíjí čínský AI ekosystém a proč Evropě ujíždí vlak.
- Denisa Hrubešová (CEO Forendors.cz) – Ukáže v praxi tzn. Vibecoding – způsob, jakým s pomocí AI postavit funkční aplikaci za víkend bez znalosti programování.
- Sean Evers (VP of Sales v Pipedrive) nebo vizionář Jan Tyl.
Diváckým hřebem bude živá show Člověk vs. AI, ve které obávaný kvízový šampion Jakub Kvášovský („Kalkulátor“) změří síly s předními pokročilými AI modely (Claude, Gemini, ChatGPT) pod moderátorskou taktovkou Ondřeje Sokola.
Vlastní aplikace Kompas i AI bot
Samotný Digifest jde příkladem v tom, jak moderní technologie využívat. Vývojáři Digifestu připravili pro účastníky vlastní mobilní aplikaci Kompas, která funguje jako navigace ven z firemního chaosu. Místo toho, aby návštěvníci bloudili mezi stánky a naráželi na nicneříkající loga či názvy firem, aplikace popisuje všechny vystavovatele a jejich služby čistě skrze konkrétní problémy (pain points), které firmám řeší. Návštěvník tak během pár vteřin vidí, kdo mu pomůže např. s automatizací faktur, zrychlením obchodu nebo náborem lidí. Na základě toho si může rovnou domluvit osobní schůzku, sestavit si plán, které stánky na veletrhu navštíví, nebo zjistit, na čí přednášku a workshop se mu vyplatí dorazit.
Návštěvníci, kteří řeší konkrétní firemní problém, mohou navíc využít Digifest bota – inteligentního asistenta, který na základě několika otázek navrhne ideální řešení a propojí je s vhodnými vystavovateli.
Exkluzivní VIP brunch pro C-level ještě před branami festivalu
Součástí letošního ročníku je nově uzavřený VIP brunch pro C-level manažery a zakladatele, který probíhá ještě před oficiálním zahájením akce. Úzká skupina klíčových decision makerů z řad 2 500 návštěvníků získá prostor pro intenzivní networking u jednoho stolu s vybranými vystavovateli a majiteli firem. Vstup na brunch je určen výhradně pro hosty s osobním pozváním od samotných organizátorů a nelze se na něj přihlásit samostatně. Součástí brunche je i tajné, exkluzivní vystoupení zahraničního spíkra, které na hlavní stagei festivalu nezazní.
Letos festival poprvé zavádí placené vstupné, a to z důvodu obrovského zájmu z minulých let a snahy garantovat špičkovou úroveň networkingu. Mezi očekávanými 2 500 účastníky z SMB i Enterprise sféry tvoří 20 % C-level manažeři a dalších 20 % founders firem.
Kompletní program, přihlášení na 20minutové konzultace zdarma i vstupenky jsou k dispozici na oficiálním webu Digifestu.
Místo konání: Cubex Centrum Praha (Na Strži 2097/63, Praha 4)
Datum konání: Středa, 14. října 2026
Oficiální web pro registrace: www.digifest.cz