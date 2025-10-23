Predikce, automatizace a méně ticketů pro vaše týmy
Hybridní práce přinesla nové požadavky: lidé očekávají rychlou pomoc odkudkoli, a IT se potýká s rostoucí zátěží. HP Workforce Experience Platform přináší prediktivní diagnostiku, automatizovanou podporu a chytré využití dat, aby zařízení fungovala hladce a IT mělo prostor na strategické úkoly. Přijďte se podívat, jak může WXP změnit váš každodenní provoz.
Zveme vás na živý webcast, kde se podíváme na to, jak může digitální transformace pracovního prostředí fungovat v praxi. Probereme hlavní překážky, se kterými se potýkají IT týmy i zaměstnanci, a ukážeme konkrétní způsoby, jak je překonat.
Dozvíte se, proč už nestačí jen reagovat na problémy přes helpdesk, jak využít data a umělou inteligenci k chytřejšímu řízení a jak nastavit správu zařízení a služeb tak, aby podpořila růst celé firmy.
Připravili jsme pro vás praktické tipy a příklady, které můžete ihned použít – ať už teprve začínáte s modernizací, řešíte bezpečnost, nebo chcete zlepšit spokojenost a angažovanost lidí ve firmě.
Webcast bude zajímavý pro manažery, IT odborníky i všechny, kdo chtějí vědět, kam směřuje budoucnost práce.
Agenda
- Největší překážky digitální a hybridní práce, které dnes brání skutečné produktivitě – a jak je překonat?
- Proč s tradičním IT už dál nevystačíte a jak vypadá proaktivní podpora v roce 2025?
- Jak lze pomocí dat a umělé inteligence nejen šetřit náklady, ale i nadchnout zaměstnance pro práci s technologiemi?
- Přehled nejnovějších trendů a inovacích v oblasti správy digitálního pracovního prostředí, které fungují v praxi.
- Tipy z praxe – jak bezpečně zvládnout správu celé flotily firemních zařízení a posunout vaši firmu v digitální vyspělosti o úroveň výš?
Webcastem vás budou provázet
- David Filgas, HP Services Sales Consultant, expert HP na digitální transformaci
- Pavel Louda, šéfredaktor časopisu Securitytrends
- moderovat bude Radan Dolejš, šéfredaktor Computertrends a CIOtrends
Online živé vysílání proběhne ve čtvrtek 23. 10. od 10:00. Postačí jen stručná registrace na této stránce. Po vyplnění formuláře obdržíte e-mailem bližší instrukce.
Pokud při registraci uvedete i své telefonní číslo, přijde vám včas upozornění v podobě SMS.
Těším se, že budete opět s námi!
Radan Dolejš, šéfredaktor Computertrends a CIOtrends
