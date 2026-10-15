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Logitech rozšiřuje portfolio konferenčních zařízení o produkty s podporou umělé inteligence

Radan Dolejš
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Konferenční místnost Autor: Logitech
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Logitech uvedl na trh nejrozsáhlejší soubor produktů pro vybavení konferenčních místností ve své historii. Portfolio má firmám usnadnit přechod na hybridní spolupráci s využitím umělé inteligence. Mezi hlavní produkty patří videokonferenční zařízení Rally Bar 2, modulární systém Rally System 2 Pro a audio technologie Sound Shape určená pro ozvučení rozlehlých prostorů.

„Tato druhá generace chytrých videokonferenčních zařízení je odpovědí společnosti Logitech na dva nové úkoly pro IT oddělení: zajištění dokonalého pokrytí průběhu schůzek dnes a zároveň příprava na budoucnost s podporou AI zítra,“ uvedl Henry Levak, generální ředitel divize Team Workspace Solutions ve společnosti Logitech.

Rally Bar 2 zpracovává AI úlohy přímo v zařízení

Rally Bar 2 nahrazuje model Rally Bar a přináší čipset Qualcomm se čtyřnásobně vyšším výpočetním výkonem pro AI aplikace zpracovávané na okraji sítě, než mají jiná aktuálně prodávaná videokonferenční zařízení. Jde o zařízení s nově navrženým objektivem, jednopalcovým snímačem a audio technologií Right Sound 3. Vestavěné senzory automaticky rezervují místnost při vstupu účastníků a sbírají data o obsazenosti prostor pro potřeby správy firemních nemovitostí.

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Rally Bar 2 běží na platformě Microsoft Device Ecosystem Platform a je certifikován pro Microsoft Teams, Zoom Rooms a Google Meet. Tělo zařízení tvoří hliníkový monoblok, který má usnadnit jeho pozdější recyklaci.

Rally System 2 Pro je určen pro velké a rozdělitelné místnosti

Pro architektonicky složité a rozdělitelné místnosti, jejichž provoz a správa bývají pro IT oddělení časově nejnáročnější, připravil Logitech modulární systém Rally System 2 Pro. Sestava zahrnuje počítačový box RoomMate 2 Pro s procesorem Qualcomm pro podporu až tří 4K displejů, kameru Rally AI Camera Pro s dvojicí optických snímačů a síťový reproduktor Rally Speaker 2 se směrovaným zvukem.

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Propojení jednotlivých komponent zajišťuje technologie AV-over-IP Logitech Link, která nevyžaduje externí extendery ani PoE injektory. Systém tak doplňuje nabídku Logitech o řešení pro prostory od malých zasedacích místností až po rozlehlé víceúčelové sály.

Sound Shape nahrazuje instalace stropních reproduktorů

Novou audio technologii Sound Shape nasadil Logitech do soundbarů Rally Speaker 2 Pro a Rally Speaker 2 Max. Technologie využívá soustředěné akustické vlny k nasměrování zvuku k posluchačům v místnosti a dosahuje rovnoměrného pokrytí zvukem na vzdálenost až dvacet metrů.

Podobného výsledku bylo dříve možné dosáhnout jen částečně, a to pomocí nákladných instalací stropních reproduktorů, což technologii předurčuje pro historické nebo architektonicky citlivé prostory, kde je instalace klasické ozvučovací techniky komplikovaná.

Doplňkové produkty a dostupnost

Portfolio dále rozšiřují dotykový ovladač Tap IP 2 se síťovým připojením a rezervační panel Tap Scheduler 2 s vestavěným senzorem pohybu. Funkce přepínání mezi více kamerami v rámci Right Sight 3 dorazí ve druhé polovině roku 2027 jako bezplatná aktualizace softwaru CollabOS.

 

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Autor aktuality

Radan Dolejš

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