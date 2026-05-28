AI a propouštění: viník, zástěrka, nebo účetní trik?

Analýza TradingPlatforms vychází z databáze TrueUp a uvádí, že od ledna do května 2026 bylo v technologickém sektoru zrušeno 118 473 pracovních míst ve 189 firmách. Pokud by se aktuální tempo udrželo, rok 2026 by mohl skončit na zhruba 340,5 tisíce propuštěných, což by překonalo i rekordní rok 2025.
Největší díl propouštění připadá na USA, kde mizí přes 98 tisíc pozic, další zásahy zaznamenaly Austrálie, Indie, Švédsko, Rakousko nebo Izrael. Pohled na konkrétní firmy ukazuje, že AI v roce 2026 plní hned několik rolí – je reálným faktorem změn, ale také pohodlnou matrací, do které lze škrty zabalit.
Oracle zrušil více než 25 tisíc míst při současném tlaku na růst AI cloudu a infrastruktury. Amazon propustil zhruba 16,6 tisíce lidí, oficiálně kvůli restrukturalizaci a soustředění kapacit. Cognizant zrušil až 15 tisíc míst v rámci projektu Leap, který má firmu posunout směrem k AI službám. Meta omezila okolo 10 tisíc pozic v souvislosti s přesměrováním zdrojů do AI a útlumem jiných projektů.
TradingPlatforms odhaduje, že více než polovina všech zrušených pozic je přímo či nepřímo spojená s AI a automatizací. Management to často prezentuje jako nutnou transformaci směrem k AI-first strategii.
AI jako důvod i zástěrka
Mediální příběh zní jednoduše: propouštíme, protože AI je efektivnější než lidé. Když se ale na jednotlivé případy podíváme detailněji, není to tak úplně pravda.
U Mety šlo primárně o strategické přesměrování zdrojů, ne o akutní finanční problémy. Firma vstupovala do vlny škrtů z relativně silné pozice, ale rozhodla se osekat tradiční týmy a navýšit rozpočet na AI infrastrukturní projekty. Podobný vzorec je vidět i u dalších gigantů: propouštění jde ruku v ruce se zdvojnásobením výdajů na AI infrastrukturu, cloud a nové služby.
Tady se to potkává s argumentem, který Computertrends nedávno publikoval na základě dat Gartneru: propouštění kvůli AI je ve velké míře účetní trik. Firmě se krátkodobě zlepší nákladová základna, investorům může nabídnout srozumitelný příběh – snižujeme stavy, abychom mohli více investovat do AI. Skutečná návratnost investic do AI ale často ještě není měřitelná, nebo je výrazně vzdálená v čase.
Jinými slovy, AI v tiskových zprávách často funguje jako příběh, do kterého firmy celé škrty balí. Samotná rozhodnutí o snižování stavů by se přitom pravděpodobně děla tak jako tak, ať už pod tlakem na marže, zjednodušení struktury nebo odříznutí méně strategických aktivit.
Kde AI opravdu nahrazuje lidi a kde jde jen o přesun
Neznamená to, že AI dopad na pracovní místa nemá. Podle dat TradingPlatforms zmizela část rolí přímo v souvislosti s nasazením automatizace – typicky v back-office a podpůrných rolích, části vývoje a testování, kde se zavádějí generativní nástroje, zákaznickém servisu a základní analytice.
Současně ale firmy otevírají nové pozice v oblasti AI, datové architektury, bezpečnosti a MLOps. Těchto rolí je méně, jsou kvalifikačně náročnější a soustředí se do několika velkých trhů.
Gartner ve svém průzkumu upozorňuje, že organizace s vysokým ROI investují současně do nových rolí jakou jsou AI product owner, AI operations, data stewardship nebo prompt engineering. Těžiště práce se přesouvá z rutinní exekuce na design, orchestraci a kontrolu AI systémů.
Výsledkem je situace, kdy se celkový počet zaměstnanců sníží, struktura práce se posune k menším, specializovaným týmům a část agendy převezme AI infrastruktura a automatizace. Z pohledu zaměstnanců to ale není neutrální přeskládání. Kdo nemá dovednosti využitelné v nových AI týmech, snadno z trhu vypadne.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.