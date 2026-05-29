AI agenti zvýší marže technologických firem

Nová zpráva výzkumného oddělení investičně bankovní společnosti Goldman Sachs naznačuje, že takzvaná „agentická AI“ – autonomní systémy schopné plnit úkoly s minimálním lidským zásahem – by v nadcházejících letech mohla výrazně proměnit ekonomiku technologického odvětví.
Analytici očekávají, že rostoucí využívání AI agentů povede do roku 2030 k 24násobnému nárůstu globální spotřeby AI tokenů, která dosáhne odhadovaných 120 kvadrilionů tokenů zpracovaných každý měsíc. (Tokeny jsou jednotky, které modely AI používají ke zpracování a generování textu, obrázků a dalších dat.) Zároveň předpokládají, že náklady na výpočetní techniku klesnou, což by mohlo zlepšit ziskové marže velkých společností zabývajících se umělou inteligencí. Zpráva tvrdí, že by to mohlo znamenat zlom pro velké technologické firmy, které masivně investují do AI infrastruktury.
Goldman Sachs nicméně uvádí, že odvětví bude v blízké budoucnosti čelit několika překážkám. Jednou z největších je přetrvávající nedostatek pokročilých polovodičů potřebných k napájení AI systémů. Omezení jejich nabídky by mohlo trvat dalších 12 až 18 měsíců, ovšem až dva roky může trvat, než výroba plně dožene poptávku.
Zpráva také naznačuje, že přijetí AI agentů se bude mezi spotřebitelským a podnikovým trhem značně lišit. AI asistenti zaměření na běžné uživatele už získávají na popularitě, zejména v Číně, kde se začínají objevovat stále autonomnější nástroje běžící na smartphonech, plnící úkoly na pozadí. Zavádění v podnikové sféře bude dle zprávy pomalejší, a to kvůli výzvám spojeným s integrací, testováním a dodržováním předpisů.
Míra přijetí je tak dnes stále relativně nízká, zejména v malých a středních podnicích. Goldman Sachs předpovídá, že do roku 2030 bude agentickou AI pravidelně využívat přibližně 12 % znalostních pracovníků, přičemž do roku 2040 se tento podíl zvýší na 37 %.
Výzkum společnosti PYMNTS Intelligence nicméně poukazuje na rostoucí dynamiku v podnikatelském sektoru. V loňském roce více než polovina dotazovaných produktových ředitelů uvedla, že „pouze zkoumá“ myšlenku agentní AI. Během několika měsíců tento počet prudce poklesl, protože více společností přešlo k pilotním projektům a nasazení v praxi. Pasivní zájem tak dle společnosti nahradila praktická implementace.
