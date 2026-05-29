Computertrends  »  Technologie

AI agenti zvýší marže technologických firem

Lada Nová
Dnes

Sdílet

Ai, agenty, agent, agenti
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Autonomní AI agenti by mohli v příštím desetiletí dramaticky zvýšit poptávku po výpočetním výkonu. Analýza společnosti Goldman Sachs zároveň varuje, že nedostatek čipů a pomalé zavádění technologie v podnicích by mohly oddálit plné využití jejich potenciálu.

Nová zpráva výzkumného oddělení investičně bankovní společnosti Goldman Sachs naznačuje, že takzvaná „agentická AI“ – autonomní systémy schopné plnit úkoly s minimálním lidským zásahem – by v nadcházejících letech mohla výrazně proměnit ekonomiku technologického odvětví.

Analytici očekávají, že rostoucí využívání AI agentů povede do roku 2030 k 24násobnému nárůstu globální spotřeby AI tokenů, která dosáhne odhadovaných 120 kvadrilionů tokenů zpracovaných každý měsíc. (Tokeny jsou jednotky, které modely AI používají ke zpracování a generování textu, obrázků a dalších dat.) Zároveň předpokládají, že náklady na výpočetní techniku klesnou, což by mohlo zlepšit ziskové marže velkých společností zabývajících se umělou inteligencí. Zpráva tvrdí, že by to mohlo znamenat zlom pro velké technologické firmy, které masivně investují do AI infrastruktury.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
0:00/

Goldman Sachs nicméně uvádí, že odvětví bude v blízké budoucnosti čelit několika překážkám. Jednou z největších je přetrvávající nedostatek pokročilých polovodičů potřebných k napájení AI systémů. Omezení jejich nabídky by mohlo trvat dalších 12 až 18 měsíců, ovšem až dva roky může trvat, než výroba plně dožene poptávku.

Zpráva také naznačuje, že přijetí AI agentů se bude mezi spotřebitelským a podnikovým trhem značně lišit. AI asistenti zaměření na běžné uživatele už získávají na popularitě, zejména v Číně, kde se začínají objevovat stále autonomnější nástroje běžící na smartphonech, plnící úkoly na pozadí. Zavádění v podnikové sféře bude dle zprávy pomalejší, a to kvůli výzvám spojeným s integrací, testováním a dodržováním předpisů.

Školení Kubernetes

Míra přijetí je tak dnes stále relativně nízká, zejména v malých a středních podnicích. Goldman Sachs předpovídá, že do roku 2030 bude agentickou AI pravidelně využívat přibližně 12 % znalostních pracovníků, přičemž do roku 2040 se tento podíl zvýší na 37 %.

Výzkum společnosti PYMNTS Intelligence nicméně poukazuje na rostoucí dynamiku v podnikatelském sektoru. V loňském roce více než polovina dotazovaných produktových ředitelů uvedla, že „pouze zkoumá“ myšlenku agentní AI. Během několika měsíců tento počet prudce poklesl, protože více společností přešlo k pilotním projektům a nasazení v praxi. Pasivní zájem tak dle společnosti nahradila praktická implementace.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Lada Nová

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Elastic Stack Log Management
2. 6. 2026
9:30
Více
Docker
8. 6. 2026
9:30
Více
Linux: správa počítačové sítě
9. 6. 2026
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Škola bez učitelů a školného boří mýty o výuce IT

Testy stolice do schránky a konec cytologie u žen do 25 let

Neokrádejte se zbytečně o důchod. Můžete tomu snadno předejít

LibreOffice testuje vlastní nezávislost bez Collabory

Třináct užitečných funkcí Google Chrome, které pravděpodobně nevyužíváte

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Gamingu zdar, trh monitorů táhnou vzhůru herní modely

Recenze: Pecka.TV

Pravděpodobně se posune další významná změna u důchodů

Vyhledávače v roce 2026: čím nahradit Google?

Český startup skládá dokonalého avatara

Britové se bojí Mythosu a mění pravidla pro veřejné repozitáře

Novela posílí práva velkých developerů na úkor spotřebitelů

Škoda 440 byla jedinečnou novinkou s přesahem do 70. let

Změny u penzijka: Na kterých úpravách stát pracuje?

Realitní trh se musí naučit fungovat v nejistotě, říká šéfka Colliers

AI a propouštění: viník, zástěrka, nebo účetní trik?

Starlink v Evropě zrychlil o 45 %, v Česku konkuruje fixním sítím

Rostlinný nápoj není to samé co mléko. Nač si dávat pozor

Rodičovská za 400 tisíc: Výkřik do tmy, který porodnost nezachrání

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ