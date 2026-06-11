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AI ano, ale ne všude. Provoz na vyhledavači DuckDuckGo se ztrojnásobil, když Google zavedl AI do svého vyhledávání

Radan Dolejš
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DuckDuckGo se na ochranu soukromí zaměřuje od svého vzniku, nově získává popularitu díky odporu k AI.
Autor: Matěj Vlk
DuckDuckGo se na ochranu soukromí zaměřuje od svého vzniku, nově získává popularitu díky odporu k AI.
Uživatelé masivně migrují k DuckDuckGo poté, co Google na konferenci I/O představil největší redesign vyhledávání za poslední dekády. Klasický seznam odkazů nahrazuje AI agent generující odpovědi přímo na stránce s výsledky.

Google představil zásadní proměnu vyhledávání. Tradiční stránku s odkazy nahrazuje rozhraní s AI agentem, který za uživatele zpracuje dotaz a podporuje následné otázky v konverzačním režimu.

Reakce uživatelů byla výrazně negativní. Funkce AI Overview opakovaně trpí halucinacemi a chybami, což vede část uživatelů k přechodu na DuckDuckGo. Tento vyhledávač umožňuje přesně nastavit míru přítomnosti AI ve výsledcích.

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Instalace vzrostly o 21 % za týden

Mluvčí DuckDuckGo potvrdil serveru CNET, že v USA vzrostly instalace aplikace o 21 % týden po týdnu v období od 20. do 26. května – bezprostředně po Google I/O. Instalace prohlížeče na iOS vzrostly o 33 %, během Memorial Day o 69 %.

Firma dále uvedla na síti X, že provoz na stránce No AI Search se od oznámení Google ztrojnásobil. Tento režim z výsledků kompletně odstraňuje AI odpovědi, AI generované obrázky i vlastní AI nástroje DuckDuckGo.

Jak funguje režim bez AI

Standardní prohlížeč DuckDuckGo nabízí funkci Search Assist využívající AI k zodpovídání dotazů. Uživatelé si mohou nastavit frekvenci jejího zobrazování nebo ji zcela vypnout. Podobně jako Google má DuckDuckGo tlačítko Ask AI vedle vyhledávacího pole.

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Režim No AI Search jde dál – eliminuje jakoukoli AI asistenci a vrací čistě organické výsledky bez algoritmického zpracování dotazu umělou inteligencí. Uživatel dostane klasický seznam odkazů, jak byl zvyklý před nástupem generativních modelů.

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Pozice na trhu

Podle cloudové a kybernetické společnosti Cloudflare byl DuckDuckGo v posledním čtvrtletí loňského roku čtvrtým nejpoužívanějším vyhledávačem globálně, i v Česku.

S ohledem na rostoucí poptávku po vyhledávání bez AI plánuje DuckDuckGo přidat nastavení No AI Search do svých rozšíření pro Chrome, Firefox, Edge a Operu. Uživatelé tak budou moci přepnout do režimu bez AI přímo v těchto prohlížečích.

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Autor článku

Radan Dolejš

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