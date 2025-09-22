Computertrends  »  Internet  »  AI chatboti: ChatGPT ovládá více než 80% trhu, konkurence zaostává

AI chatboti: ChatGPT ovládá více než 80% trhu, konkurence zaostává

Umělá inteligence se stala nedílnou součástí každodenního života a platforma ChatGPT si neotřesitelně upevnila vedoucí postavení na trhu AI chatbotů. Podle dat z srpna 2025 představovalo ChatGPT 80,92 % globálního provozu AI chatbotů.

Je neskutečné, jakou rychlostí se ChatGPT stal standardem pro uživatele na celém světě. Během několika let se z experimentálního nástroje proměnil v centrální bod digitální interakce, podobně jako Google kdysi dominoval internetovému vyhledávání nebo YouTube videům online. Vyplývá to ze statistik shromážděných serverem Techgaged.

Přestože ChatGPT dominuje trhu, jiné platformy stále bojují o své místo. Druhou největší část trhu, 8,08 %, obsadil Perplexity – platforma, která kombinuje AI konverzaci s vyhledáváním na internetu v reálném čase, čímž oslovuje uživatele hledající aktuální informace.

Třetí příčku drží Microsoft Copilot s 5,19 % podílu. Jeho síla spočívá v integraci do aplikací Microsoft 365, jako jsou Word, Excel či Outlook, což jej činí spíše asistentským nástrojem než samostatným chatbotem. Přesto si díky této integraci udržuje významný podíl na trhu.

Mezi novějšími konkurenty si výrazné místo vybudovali DeepSeek (2,74 %), Google Gemini (2,19 %) a Claude od Anthropic (0,88 %). Tyto platformy zvýrazňují vysoce konkurenční prostředí, kde je pro menší hráče obtížné prosadit se proti dominantnímu ChatGPT.

Důsledky koncentrace trhu

Obrovský podíl ChatGPT má zásadní dopad na uživatele, společnosti i regulátory. Pro většinu uživatelů znamená jednotný a ucelený zážitek, protože všichni pracují s jednou platformou, což usnadňuje učení i používání. 

Jak optimalizovat IT, aby bylo připraveno na turbulentní změny pracovního trhu

Firmy tak staví své AI strategie, integrace a pracovní postupy primárně kolem ChatGPT. Na druhé straně to vyvolává obavy regulátorů ohledně koncentrace trhu, závislosti a snížené konkurence v oboru, který bude formovat budoucnost vzdělávání, práce i informací.

Na trhu ale stále existují příležitosti pro alternativy. Vývoj Perplexity dokazuje zájem o AI s přístupem k aktuálním informacím z webu. Microsoft Copilot ukazuje sílu integrace AI do kancelářských nástrojů. 

DeepSeek dokazuje, jak inovativní řešení s výrazným odlišením mohou rychle získat uživatele. Google Gemini těží z rozsáhlé podpory Google ekosystému a Claude se zaměřuje na bezpečnost a důvěryhodnost konverzace.

Máme nové jméno

Po více než třech dekádách existence otvírá magazín Computerworld novou kapitolu. Tradiční průvodce světem IT, který si za 36 let existence vybudoval pověst jednoho z nejdůvěryhodnějších tuzemských zdrojů pro IT profesionály, se od nynějška jmenuje Computertrends.

