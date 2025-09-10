AI chatboti představují nečekaný přínos pro zaměstnance s poruchami učení a pozornosti

Technologické společnosti sice propagují AI jako univerzální prostředek ke zvýšení produktivity, nedávná studie britské vlády přinesla překvapivý objev: zaměstnanci s ADHD, dyslexií nebo vybranými poruchami autistického spektra těží z AI chatbotů mnohem víc než jejich kolegové „bez diagnóz“.
Vyplývá to z testování britského ministerstva pro obchod a průmysl, které mezi svými zaměstnanci testovalo Microsoft 365 Copilot. Celková spokojenost s jeho používáním dosáhla 72 %, výrazně vyšší však vycházela u tzv. neurodiverzitních zaměstnanců, tedy těch s uvedenými diagnózami.
Ti také byli mnohem ochotnější doporučit AI nástroj ostatním.
Odstraňování bariér
Pro mnoho účastníků navíc nebyla AI jen užitečná, ale přímo transformativní.
„Srovnala podmínky pro všechny,“ řekl výzkumníkům jeden zaměstnanec s ADHD.
Uživatel s dyslexií pro změnu uvedl, že mu tento nástroj „dodal sílu“ k psaní zpráv s nově nabytou sebedůvěrou, a popsal, jak Copilot „dokáže mnohem víc“ než tradiční asistenční software a zároveň ho lze snadno integrovat do každodenních pracovních aplikací.
Benefity AI nástrojů však ocenili i zaměstnanci s jinými typy hendikepů. Zaměstnanci se sluchovým postižením například zjistili, že přepisování schůzek pomocí AI jim umožnilo aktivněji se účastnit diskusí.
Jak vysvětlil jeden z účastníků: „Mohu velmi rychle reagovat a snadno přispívat vlastními myšlenkami, místo abych tiše seděl a uvažoval nad tím, že jsem něco nepochopil.“
Jiný druh užitečnosti
Studie, která byla provedena mezi říjnem 2024 a březnem 2025 s 300 účastníky, odhaluje důležitý rozdíl v tom, jak měříme hodnotu AI. Zatímco tradiční zvýšení produktivity vyžaduje, aby AI překonala lidi v úkolech, které již dobře zvládáme, aplikace pro přístupnost fungují jinak – nemusí být dokonalé, stačí, aby byly dostatečně dobré na to, aby překlenuly mezery, které by jinak lidi zcela vyloučily.
Pro někoho s dyslexií tak není zásadní ani tak to, že píše o 20 % rychleji, ale to, že vůbec může psát bez obav. Lidé s ADHD zase shledávají AI užitečnou pro uspořádání roztříštěných myšlenek a rozložení složitých úkolů.
Výzvy do budoucna
Tento úspěch však s sebou nese i obavy. Studie zjistila, že 22 % uživatelů zaznamenalo ve výstupech umělé inteligence nepravdivé informace, což by mohlo být obzvlášť problematické pro ty, kteří se na tuto technologii spoléhají jako na nezbytnou podporu.
Když na ministerstvu v prosinci 2024 skončil pilotní projekt s AI, mnoho účastníků mělo potíže přizpůsobit se práci bez pomoci AI – zejména ti se zdravotním postižením, kteří si zvykli na její výhody v oblasti přístupnosti.
Ministerstvo zatím neoznámilo, co bude dál, a tito zaměstnanci tak nemají jistotu, zda budou mít i nadále přístup k nástrojům, které se staly nezbytnou součástí jejich práce.
