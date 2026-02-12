AI odhadne vaši osobnost z fotky (a dokonce předpoví, jaký budete brát plat)

Nová studie naznačuje, že umělá inteligence dokáže pouze na základě fotografie obličeje překvapivě přesně předpovědět, jak si daná osoba povede na trhu práce. Včetně toho, kolik bude vydělávat a kde bude pracovat.
Autoři však zároveň zdůrazňují, že tento druh technologie neschvalují, odvozování osobnosti z obličejových snímků je podle nich ze své podstaty diskriminační. Tvrdí však také, že screening osobnosti je už dnes při přijímání zaměstnanců a studentů široce rozšířený a že jeho varianty založené na umělé inteligenci se šíří tak rychle, že vyžadují seriózní akademické zkoumání.
Autoři za účelem studie analyzovali profilové fotografie na LinkedInu od více než 96 000 absolventů s titulem MBA, tedy z profesí zaměřených na management, finance a marketing. Pomocí modelu strojového učení pak odhadli pět velkých osobnostních rysů každé osoby: otevřenost, svědomitost, extraverzi, přívětivost a neuroticismus, označovaných jako tzv. Big Five.
Samotný model není nový. Vychází ze studie z roku 2020, která tvrdila, že rysy obličeje mohou prozrazovat osobnost člověka; byť byla mnohými kritizována jako pseudovědecká, dodnes je široce citována. Když výzkumníci aplikovali tento model na fotografie z LinkedInu, zjistili, že odhady AI korelovaly s tím, jaké školy daní absolventi navštěvovali, s jejich nástupními platy i s četností, s jakou měnili zaměstnání.
Teoreticky by stejný přístup mohli použít zaměstnavatelé k prověřování uchazečů. Personální oddělení by mohlo vložit fotografii nebo video uchazeče do podobného systému a získat předpověď, jak dobře by si daná osoba vedla na trhu práce. Nejde přitom jen o hypotetickou úvahu.
Spoluautorka studie, Marina Niessnerová, profesorka financí na Indiana University, uvedla, že leckteré firmy už dnes při přijímání a povyšování zaměstnanců hodnocení osobnosti používají a některé firmy, které k náborům využívají AI, už dokonce aplikují analýzu Big Five.
Podle Niessnerové existuje v daném sektoru jen minimální regulace a studie tak má přispět k vyvolání diskuze: „Nemyslíme si, že je to nutně správný způsob, jak k náboru zaměstnanců přistupovat. Ale pokud má dojít k nějaké seriózní diskusi o regulaci, je opravdu důležité mít akademické hodnocení těchto metod.“
Autoři také dodávají, že ani alternativa k algoritmickému screeningu není nutně neutrální, jinými slovy: i lidští náboráři běžně činí rozhodnutí na základě vzhledu uchazeče, která mohou být zaujatá a nekonzistentní.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.