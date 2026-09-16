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AI ve firmě bez průšvihu: Jak uhlídat data, regulaci i vlastní LLM

PR článek
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Autor: Internet Info
Kdy dává smysl využívat komerční API a kdy se vyplatí provozovat LLM ve vlastní režii? Jak zabezpečit firemní data, nastavit interní pravidla a přitom splnit nové regulatorní požadavky? Odpovědi na tyto otázky a reálné zkušenosti z praxe přinese nadcházející konference Cyber Security.
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AI už je ve firmách běžnou součástí provozu. Skutečnou výzvou se však stává její efektivní řízení – od zabezpečení citlivých dat a správy přístupů až po strategické rozhodnutí, zda využívat komerční služby, nebo provozovat LLM ve vlastní režii.

Právě toto bue řešit konference Cyber Security 2026, která se uskuteční 13. října v Praze. Přinese praktické zkušenosti a ověřené postupy, jak AI a bezpečnost řešit v reálném firemním provozu.

Program se zaměří na otázky, které dnes rezonují ve vedení firem i v IT a security týmech: co obnáší vlastní provoz LLM, jak zabezpečit firemní data, jak nastavit pravidla pro používání AI a jak zvládnout novou regulaci. Především ale nabídne pohled do praxe – ukáže, co už vyzkoušeli jiní, s jakými problémy se setkali a jakým chybám se vyhnout.

Co budou řečníci řešit?

  • Když bezpečnost začíná už ve výrobě: David Filgas z HP představí vícevrstvý přístup k ochraně koncových zařízení – od zabezpečení BIOSu a možností obnovy systému až po ochranu uživatele, dat a samotného zařízení. Na konkrétních příkladech vysvětlí, jak mohou technologie HP snížit bezpečnostní rizika v moderním pracovním prostředí.
  • AI ve firmách: tři bezpečnostní výzvy: Martin Haller z PATRON-IT ukáže konkrétní problémy, které dnes firmy řeší při nasazování AI. Zaměří se na práci s daty, přístupy, integrace i odpovědnost a ukáže situace, se kterými se setkává přímo u zákazníků.
  • Od AI Actu k praxi: Jak převést požadavky AI Actu do firemní praxe vysvětlí Štěpánka Havlíková. Dojde na mapování využití AI ve firmě, governance, dokumentaci, interní pravidla, odpovědnosti i řízení externích dodavatelů.
  • AI pod tlakem regulace: Jan Rudolf z NÚKIB ukáže praktický průnik AI Actu, NIS2 a nového zákona o kybernetické bezpečnosti a předvede, jak se nové požadavky promítají do používání AI a řízení rizik v organizacích.
  • Ukradeno, nebo naučeno?: Komu patří výstupy generativní AI a kdy lze cizí obsah použít pro trénování modelů? Milan Listík z LISTIK LEGAL projde aktuální spory a rozhodnutí týkající se trénovacích dat a jejich praktických dopadů.
  • Vlastní LLM v cloudu: Michal Roth z DesignDev představí provoz vlastního LLM stacku na pronajatých H100. Ukáže reálné náklady, on-demand provoz, srovnání s komerčními API i praktické problémy kolem vLLM, LiteLLM nebo kvantizace.

V programu vystoupí také Michael Bátrla z ČVUT, který se věnuje kybernetické bezpečnosti, AI governance a compliance. Konkrétní téma jeho přednášky ještě upřesníme.

Program si prohlédněte na stránkách konference Cyber Security, kde se můžete i zaregistrovat

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Stříbrní partneři akce jsou HP Inc Czech Republic a IS4 security, Produktovým partnerem je EasyEvent, mediálním partnerem pak Česká asociace umělé inteligence. Organizátory jsou CFOtrends, CIOtrends, Computertrends, Channeltrends.

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