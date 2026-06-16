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AI začíná měnit i trh s běžným hardwarem, ceny komponent rostou, hrozí i horší dostupnost

Radan Dolejš
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Detailní záběr na paměťový modul RAM na základní desce s prázdnými sloty v pozadí, symbolizující nedostatek komponent a strukturální změny na trhu s polovodiči popsané v analýze DC Byte.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Rychlý nástup umělé inteligence začíná ovlivňovat také evropský trh s běžným IT hardwarem. Výrobci čipů a komponent postupně přesouvají část výrobních kapacit směrem k AI technologiím, což může v letošním roce opět zvýšit ceny některých kategorií firemního hardwaru a zároveň zhoršit jejich dostupnost.

Podle společnosti EET Group se změny začínají projevovat především u pamětí, notebookových komponent a dalších produktů využívajících podobné výrobní kapacity jako rychle rostoucí AI segment.

Ceny některých kategorií hardwaru mohou letos údajně vzrůst o jednotky až nižší desítky procent. Vedle růstu cen se zároveň zvyšuje i riziko lokálních výpadků dostupnosti některých komponent.

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„Ještě před několika lety firmy řešily především cenu a rychlost dodání. Dnes se situace mění a stále důležitější je stabilita dodavatelského řetězce a schopnost zajistit dlouhodobou dostupnost hardwaru,“ říká Jan Bartoš, Managing Director společnosti EET Group pro Českou republiku a Slovensko.

Technologické firmy v posledních měsících výrazně navyšují investice do AI infrastruktury a výrobci čipů tomu postupně přizpůsobují své výrobní priority. Podle EET Group zatím nejde o dramatické omezování produkce běžných komponent, přesun části kapacit směrem k výnosnějším AI technologiím je ale stále výraznější.

Končí éra „just in time“

Postupně se mění také dlouhodobý přístup firem k logistice a skladování. Model minimálních skladových rezerv a tzv. „just in time“ zásobování, který byl v IT sektoru řadu let standardem, začíná podle EET Group ustupovat důrazu na větší odolnost dodavatelských řetězců.

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Na změny už reagují i samotné firmy. V některých evropských zemích začínají podniky preventivně navyšovat skladové zásoby hardwaru a kritických komponent. Nejrychleji podle interních dat reagují skandinávské státy, zatímco firmy ve střední Evropě zatím zůstávají spíše opatrné. Situace sice není tak dramatická jako během pandemických let 2020 až 2022, opatrnost se ale na trhu znovu vrací. EET Group proto navyšuje zásoby klíčových komponent, aby omezila dopady případných výpadků výroby nebo dopravy z Asie.

Školení Kubernetes

Nejistota kolem cen a dostupnosti hardwaru zároveň mění i chování samotných firemních zákazníků. Namísto plošné obměny zařízení podniky častěji investují do prodloužení životnosti stávající techniky. Ve větší míře tak roste zájem například o rozšíření operační paměti, výměny baterií, opravy notebooků nebo celkovou správu životního cyklu zařízení. Podle EET Group i dalších distributorů se údržba a modernizace stávající techniky znovu stává strategickou součástí firemního IT.

„Pro mnoho firem je dnes výhodnější modernizovat stávající zařízení než čekat, kam se trh posune,“ doplňuje Jan Bartoš.

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Autor článku

Radan Dolejš

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