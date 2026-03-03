Computertrends  »  Hardware  »  AMD přichází se značkou Ryzen AI do segmentu stolních počítačů

AMD přichází se značkou Ryzen AI do segmentu stolních počítačů

Lada Nová
Dnes

Procesor Ryzen AI Max+ 300 (Strix Halo)
Autor: AMD
Procesor Ryzen AI Max+ 300 (Strix Halo)
První várka čipů Ryzen AI pro stolní počítače cílí do podnikového prostředí.

AMD prodává procesory „Ryzen AI“ pro notebooky už zhruba rok a půl a propaguje je jako čipy na úkoly umělé inteligence, jako jsou jazykové modely a generování obrazu, přímo na zařízení. Dosud jim však chyběly jak výkonnější neuronové procesorové jednotky (NPU), tak označení Ryzen AI.

To se teď mění s uvedením nových procesorů pro stolní počítače Ryzen AI řady 400. Tyto čipy používají patici AMD AM5 a jsou prezentovány jako nástupci řady Ryzen 8000G, nikoli high-endové řady Ryzen 9000. Kombinují jádra procesoru Zen 5, integrovanou grafiku RDNA 3.5 a NPU s výkonem 50 bilionů operací za sekundu (TOPS). Ten stačí ke splnění požadavků Microsoftu na branding PC Copilot+, což ve Windows 11odemyká určité AI funkce, jako jsou Recall a Click to Do.

AMD představilo celkem šest modelů: tři standardní 65W verze – Ryzen AI 7 Pro 450G, Ryzen AI 5 Pro 440G a Ryzen AI 5 Pro 435G – spolu s 35W variantami „GE“ s nižší spotřebou. Všechny nesou označení „Ryzen Pro“, což znamená, že obsahují další funkce zabezpečení a správy zařízení určené pro podnikové IT prostředí.

Alespoň prozatím se neočekává, že by tyto procesory byly široce dostupné coby maloobchodní produkty pro běžné uživatele, kteří si sestavují počítače sami. Místo toho se pravděpodobně objeví především v předem sestavených firemních stolních počítačích, které nepoužívají dedikované grafické karty, ale přesto těží z výkonnější integrované grafiky, než jakou poskytují běžné stolní procesory.

Stejně jako předchozí čipy řady G pro stolní počítače jsou i modely Ryzen AI 400 v podstatě procesory pro notebooky přizpůsobené pro stolní systémy. Většinu svého designu sdílejí s čipy Ryzen AI 300 pro notebooky, i když verze pro notebooky nabízejí o něco výkonnější NPU s výkonem 55 TOPS.

Na rozdíl od některých dřívějších verzí pro stolní počítače AMD tentokrát nepřináší na platformu AM5 své nejvýkonnější čipy pro notebooky. Nové stolní čipy mají maximálně osm jader CPU, pravděpodobně rozdělených mezi vysoce výkonná jádra Zen 5 a efektivnější jádra Zen 5c.

Grafiku zajišťuje integrovaná GPU Radeon 860M s osmi výpočetními jednotkami RDNA 3.5. Vyšší třída integrovaných GPU, jako jsou Radeon 880M nebo 890M, není součástí tohoto uvedení na trh.

AMD by mohlo později představit výkonnější verze, ale výroba kompaktních herních počítačů s těmito čipy je v současné době finančně obtížně ospravedlnitelná. Pro dosažení nejlepšího výkonu totiž vyžadují rychlou paměť DDR5 – a ceny DDR5 za poslední rok prudce vzrostly. 

Vzhledem k těmto nákladům nabízejí stolní systémy spoléhající výhradně na integrovanou grafiku relativně skromnou herní hodnotu za dané peníze. To může vysvětlovat, proč se AMD nejprve zaměřuje na firemní zákazníky spíš než na hráče.

