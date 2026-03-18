Automatizace workflow pro podporu autonomních MSP

Globální ekonomika směřuje k automatizaci. Téměř všechna odvětví přecházejí od manuální práce k automatickým nebo poloautomatickým pracovním postupům, které fungují proaktivně nebo reagují autonomně, přinášejí rychlejší výsledky a fungují s minimálními zásahy člověka. Poskytovatelé řízených služeb (MSP) jsou v centru této transformace. Jsme tedy svědky začátku éry autonomních MSP – poskytovatelů služeb, kteří zajišťují spolehlivé, škálovatelné operace s minimálním manuální úsilím, vysokou produktivitou a konzistentní kvalitou.
Kombinace AI postupů a pravidel
Automatizace se dělí na dva základní typy podle způsobu rozhodování: pravděpodobnostní automatizace řízená umělou inteligencí a deterministická automatizace založená na pravidlech. Ve skutečnosti nejúčinnější strategie automatizace kombinují oba typy. Pravděpodobnostní automatizace založená na umělé inteligenci vyniká v interpretaci, rozpoznávání vzorů a podpoře rozhodování, ale vyžaduje stabilní výkonnou vrstvu, aby mohla proměnit poznatky v konzistentní výsledky. Touto výkonnou vrstvou je deterministická automatizace založená na pravidlech.
Deterministická automatizace poskytuje strukturu, ochranné mechanismy a spolehlivost, které AI sama o sobě nemůže zaručit. Definuje, jak by systémy měly reagovat, když jsou splněny konkrétní podmínky, vynucuje standardní provozní postupy a zajišťuje, že akce jsou prováděny pokaždé stejným způsobem. To je obzvláště důležité v prostředích MSP, kde jsou předvídatelnost, bezpečnost a odpovědnost stejně důležité jako rychlost a inteligence.
V praxi fungují deterministické pracovní postupy jako základ automatizace řízené AI. Ta může obohatit pracovní postupy o kontext, doporučení nebo stanovení priorit, zatímco automatizace založená na pravidlech zajišťuje, že výsledné akce jsou bezpečné, opakovatelné a kontrolovatelné. AI může například pomoci posoudit závažnost incidentu nebo identifikovat neobvyklé chování, ale deterministické pracovní postupy řídí, co se stane dál: izolují zařízení, informují příslušné týmy, spouštějí nápravná opatření nebo vynucují schvalovací procesy. Díky této kombinaci je sice AI o něco limitovanější, avšak efektivnější.
Automatizace workflow
Příkladem deterministické automatizace založené na pravidlech je automatizace workflow. Znamená to definovat, co se má stát, když nastane konkrétní událost nebo podmínka, a poté nechat systém automaticky učinit posloupnost kroků v jednom nebo více systémech. Propojuje spouštěče, podmínky a akce do komplexních pracovních postupů, které zahrnují služby a nástroje a běží konzistentně bez lidského zásahu. Pro MSP to znamená předvídatelné zapojení nových uživatelů, okamžité zpracování výstrah, konzistentní provádění standardních procedur a rychlejší nápravu – to vše bez nutnosti zvyšovat počet zaměstnanců.
Začleněním poznatků umělé inteligence do deterministických pracovních postupů pak mohou MSP poskytovatelé zavádět AI kontrolovaným a škálovatelným způsobem, a vyhnout se tak nestabilním či nepředvídatelným procesům. Výsledkem je silnější automatizace, která vyvažuje inteligenci se spolehlivostí, rychlost s bezpečností a flexibilitu s kontrolou.
Společnost Acronis nedávno představila Acronis Workflow Automation, fixní deterministickou automatizační vrstvu v rámci své platformy Acronis Cyber Protect Cloud. Tato vrstva vytváří základ, na kterém lze zodpovědně a v odpovídajícím měřítku zavádět funkce založené na umělé inteligenci.
Acronis Workflow Automation je nový automatizační engine, který umožňuje technikům automatizovat akce ve všech základních službách Acronis – zálohování, DR, RMM, EDR/XDR, PSA – a službách třetích stran prostřednictvím intuitivního rozhraní typu drag-and-drop. Každý partner, který používá Acronis Cyber Protect Cloud, získá přístup k automatizačním funkcím ihned po instalaci.
Acronis Workflow Automation poskytuje robustní sadu funkcí pro vytváření a správu automatizací včetně nástrojů pro vytváření workflow bez nutnosti programování (no-code), automatizace napříč službami v oblasti zálohování, DR, RMM, zabezpečení a PSA, workflow šablon a mnoha dalších funkcí. Aktuální verze obsahuje podporované spouštěče a akce od registrace zařízení přes vytváření výstrah až po aktualizace EDR incidentů. Včetně akcí jako izolace zařízení, aplikace plánů ochrany, spouštění patch managementu, zamítání výstrah, vytváření uživatelů a odesílání notifikací.