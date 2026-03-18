Computertrends  »  Securitytrends  »  Automatizace workflow pro podporu autonomních MSP

Automatizace workflow pro podporu autonomních MSP

Štěpán Bínek, manažer prodeje cloudových řešení Acronis, ZEBRA SYSTEMS

Globální ekonomika směřuje k automatizaci. Téměř všechna odvětví přecházejí od manuální práce k automatickým nebo poloautomatickým pracovním postupům, které fungují proaktivně nebo reagují autonomně, přinášejí rychlejší výsledky a fungují s minimálními zásahy člověka. Poskytovatelé řízených služeb (MSP) jsou v centru této transformace. Jsme tedy svědky začátku éry autonomních MSP – poskytovatelů služeb, kteří zajišťují spolehlivé, škálovatelné operace s minimálním manuální úsilím, vysokou produktivitou a konzistentní kvalitou.

Kombinace AI postupů a pravidel

Automatizace se dělí na dva základní typy podle způsobu rozhodování: pravděpodobnostní automatizace řízená umělou inteligencí a deterministická automatizace založená na pravidlech. Ve skutečnosti nejúčinnější strategie automatizace kombinují oba typy. Pravděpodobnostní automatizace založená na umělé inteligenci vyniká v interpretaci, rozpoznávání vzorů a podpoře rozhodování, ale vyžaduje stabilní výkonnou vrstvu, aby mohla proměnit poznatky v konzistentní výsledky. Touto výkonnou vrstvou je deterministická automatizace založená na pravidlech.

Deterministická automatizace poskytuje strukturu, ochranné mechanismy a spolehlivost, které AI sama o sobě nemůže zaručit. Definuje, jak by systémy měly reagovat, když jsou splněny konkrétní podmínky, vynucuje standardní provozní postupy a zajišťuje, že akce jsou prováděny pokaždé stejným způsobem. To je obzvláště důležité v prostředích MSP, kde jsou předvídatelnost, bezpečnost a odpovědnost stejně důležité jako rychlost a inteligence.

V praxi fungují deterministické pracovní postupy jako základ automatizace řízené AI. Ta může obohatit pracovní postupy o kontext, doporučení nebo stanovení priorit, zatímco automatizace založená na pravidlech zajišťuje, že výsledné akce jsou bezpečné, opakovatelné a kontrolovatelné. AI může například pomoci posoudit závažnost incidentu nebo identifikovat neobvyklé chování, ale deterministické pracovní postupy řídí, co se stane dál: izolují zařízení, informují příslušné týmy, spouštějí nápravná opatření nebo vynucují schvalovací procesy. Díky této kombinaci je sice AI o něco limitovanější, avšak efektivnější.

Automatizace workflow

Příkladem deterministické automatizace založené na pravidlech je automatizace workflow. Znamená to definovat, co se má stát, když nastane konkrétní událost nebo podmínka, a poté nechat systém automaticky učinit posloupnost kroků v jednom nebo více systémech. Propojuje spouštěče, podmínky a akce do komplexních pracovních postupů, které zahrnují služby a nástroje a běží konzistentně bez lidského zásahu. Pro MSP to znamená předvídatelné zapojení nových uživatelů, okamžité zpracování výstrah, konzistentní provádění standardních procedur a rychlejší nápravu – to vše bez nutnosti zvyšovat počet zaměstnanců.

Začleněním poznatků umělé inteligence do deterministických pracovních postupů pak mohou MSP poskytovatelé zavádět AI kontrolovaným a škálovatelným způsobem, a vyhnout se tak nestabilním či nepředvídatelným procesům. Výsledkem je silnější automatizace, která vyvažuje inteligenci se spolehlivostí, rychlost s bezpečností a flexibilitu s kontrolou.

Společnost Acronis nedávno představila Acronis Workflow Automation, fixní deterministickou automatizační vrstvu v rámci své platformy Acronis Cyber Protect Cloud. Tato vrstva vytváří základ, na kterém lze zodpovědně a v odpovídajícím měřítku zavádět funkce založené na umělé inteligenci.

Acronis Workflow Automation je nový automatizační engine, který umožňuje technikům automatizovat akce ve všech základních službách Acronis – zálohování, DR, RMM, EDR/XDR, PSA – a službách třetích stran prostřednictvím intuitivního rozhraní typu drag-and-drop. Každý partner, který používá Acronis Cyber Protect Cloud, získá přístup k automatizačním funkcím ihned po instalaci.

Acronis Workflow Automation poskytuje robustní sadu funkcí pro vytváření a správu automatizací včetně nástrojů pro vytváření workflow bez nutnosti programování (no-code), automatizace napříč službami v oblasti zálohování, DR, RMM, zabezpečení a PSA, workflow šablon a mnoha dalších funkcí. Aktuální verze obsahuje podporované spouštěče a akce od registrace zařízení přes vytváření výstrah až po aktualizace EDR incidentů. Včetně akcí jako izolace zařízení, aplikace plánů ochrany, spouštění patch managementu, zamítání výstrah, vytváření uživatelů a odesílání notifikací.

PR článek

Mohlo by vás zajímat

Školení pro IT
Bitcoin pro začátečníky
Úvod do umělé inteligence – Praktické aplikace
Web server Apache
Daňové slevy: Poradíme, čím si můžete snížit daň z příjmů

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ

Velkým firmám nejsou lhostejní jejich klienti na Blízkém východě

Řešení vysokých cen RAM a SSD hned tak nebude

Vedla knihovnu, teď pěstuje bylinky. Kosmetiku míchá s dobrou náladou

Benefity z pohledu pracovněprávního a daňového

IT přestává být profesí budoucnosti. AI mění pravidla hry

Soud zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr

AI v marketingu: Technologie bez strategie a citu nestačí

Otestovali jsme ultrychlý čínský SSD disk

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

Zaměstnanci musejí do hlášení doplnit údaje o zaměstnancích

Takto praktik zkontroluje játra, když budete chodit na prevenci

Máte restauraci nebo hospodu? Dejte pozor na hackery

Google Mapy se dočkaly vylepšení, na pomoc dostanete AI

Kdo by to byl před pár lety řekl: IT přestává být profesí budoucnosti

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

Spotřeba elektřiny v Evropě prudce poroste, může za to AI

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

