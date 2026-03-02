BBC Bircher Czech modernizuje klíčové firemní procesy s ERP systémem KARAT

Nový systém zlepší návaznost firemních procesů
„K rozhodnutí nahradit původní informační systém nás vedla potřeba lépe podpořit naše klíčové výrobní procesy. Stávající řešení neumožňovalo standardní integraci s konstrukčním systémem EPLAN a chyběla mu potřebná provázanost podnikových procesů – od obchodní nabídky až po expedici hotového řešení,“ říká Vojtěch Váňa, ICT Manager BBC Bircher Czech.
Systém ERP KARAT byl vybrán jako vítěz výběrového řízení, kterého se zúčastnilo šest dodavatelů. Hlavními kritérii byly komplexnost systému, míra automatizace, integrace s konstrukčními nástroji a také blízkost dodavatele.
ERP systém KARAT jako strategická volba
Implementace ERP systému byla zahájena v listopadu 2025. Nový systém společnosti BBC Bircher Czech přinese:
- Snížení provozních nákladů díky lepšímu plánování, řízení výroby a automatizaci administrativních činností.
- Zvýšení efektivity procesů napříč celou firmou – od obchodu přes technickou přípravu výroby až po logistiku.
- Lepší rozhodování na základě dat – jednotná databáze a reporty zrychlí a zpřesní práci managementu.
- Vyšší míru automatizace a snížení chybovosti při přenosu dat mezi odděleními a systémy.
„ERP KARAT jsme si vybrali jako strategickou platformu pro další rozvoj. Pomáhá nám zaměřit se více na zákazníka než na administrativu,“ dodává Vojtěch Váňa.
Společnost BBC Bircher Czech s.r.o. je součástí BBC Group a navazuje na švýcarské kořeny značky Bircher s historií sahající až do roku 1957. Specializuje se na návrh a výrobu zakázkových průmyslových řídicích rozvaděčů dle principů Smart Cabinet Building, včetně práce s digitálním dvojčetem a pokročilým konstrukčním softwarem EPLAN. Řešení společnosti splňují přísné normy a nacházejí uplatnění v náročných odvětvích, jako je automobilový, chemický nebo potravinářský průmysl. Více na: https://bircher-automation.com
KARAT Software a.s. je významným výrobcem a dodavatelem komplexních informačních systémů a doprovodných služeb s výhradně českým kapitálem a více než třicetiletými zkušenostmi ve svém oboru. Svými výkony, počtem pracovníků a spolupracujících partnerů, vybaveností a dalšími ukazateli se KARAT Software řadí mezi přední české a slovenské dodavatele informačních technologií.
Informační systém KARAT je komplexní podnikový informační systém, který využívají stovky středních a velkých firem v oblastech výroby, obchodu, služeb a servisu v České republice a na Slovensku. Řada jeho uživatelů patří mezi lídry ve svém oboru a dosahuje vynikajících výsledků v tuzemsku i na světových trzích. Předností systému je jeho jedinečná architektura, která umožňuje rychlou realizaci specifických úprav dle potřeb uživatele. IS KARAT patří mezi nejkvalitnější ERP systémy zejména díky svým vlastnostem – funkčnosti, moderní technologii, otevřenosti a stabilitě. Více informací na www.karatsoftware.cz.