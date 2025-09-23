Bezpečnost bez filtrů: v říjnu míří do Prahy konference, která ukáže, jak čelit kyberhrozbám

Od 10:00 do 16:30 čeká účastníky program složený z živých ukázek, expertních prezentací a případových studií. To vše s jediným cílem – ukázat, jak efektivně chránit IT infrastrukturu a reagovat na bezpečnostní incidenty, když už k nim dojde.
Tématem letošního ročníku je „Kyberbezpečnost bez filtrů“. Místo obecných doporučení se organizátoři soustředí na to, co skutečně funguje. Účastníci se dozvědí, jak vypadá kyberútok v praxi, jaké chyby ho umožnily a jaká obrana ho může zastavit. Vše bez zbytečné omáčky, rovnou z první linie digitálního boje.
Zkušení odborníci
Jedním z hlavních řečníků bude Ing. Miloslav Urbiš, expert na bezpečnostní architekturu, známý především svým otevřeným přístupem a orientací na konkrétní řešení. Spolu s ním vystoupí také odborníci z platformy 365tipu, kteří se dlouhodobě věnují edukaci IT komunity a analyzují reálné útoky, slabiny firemní obrany i chyby v nastavení systémů.
Budou se věnovat například tomu, jak selhává MFA, když je špatně implementováno, jak útočníci zneužívají běžné chyby ve VPN připojení nebo jak jednoduše lze obejít neaktuální EDR systémy. A především – jak těmto hrozbám předcházet, aniž by bylo nutné přestavět IT strukturu od základů.
Demonstrační ukázka útoků a obrany proti nim
Silným prvkem konference budou živé ukázky útoků a bezpečnostních řešení v reálném čase. Na vlastní oči uvidíte, jak vypadá průnik do firemní sítě, jak se šíří ransomware a jaké chyby v konfiguraci vedou k fatálním následkům.
Naživo budou předvedena také funkční řešení – například jak správně nasadit pokročilou detekci hrozeb, jaké možnosti nabízí moderní firewalling a jak automatizovat reakci na incidenty bez ztráty kontroly.
Technologie a partneři, kteří tvoří standard
Zázemí akce tvoří silní technologičtí i mediální partneři. AMD, Bitdefender, Fortinet a Computertrends se na akci podílejí nejen jako sponzoři, ale i jako odborní garanti. Díky jejich přítomnosti bude možné konzultovat konkrétní scénáře, vyzkoušet si demo řešení a získat přístup k aktuálním novinkám ze světa IT bezpečnosti.
Networking a prostor pro sdílení
Security Solutions Day není jen o přednáškách – je to prostor pro setkání komunity, výměnu zkušeností a navázání kontaktů napříč obory. Během celého dne bude k dispozici občerstvení, chill-out zóny a příležitosti k individuálním rozhovorům s řečníky i partnery.
Registrace je zdarma, ale kapacita omezená
Účast na konferenci je zcela zdarma, registrace probíhá online na stránkách akce – kapacita je limitovaná!
Magazín Computertrends je mediálním partnerem akce.