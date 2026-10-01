Česku nahrávají stabilita, odolnost a dostupnost tech talentů

Do rozhodování firem o tom, kde budou v roce 2027 investovat a rozšiřovat své aktivity, vstupují nové faktory. Geopolitické konflikty a obchodní bariéry přinášejí větší nejistotu, umělá inteligence zásadně mění fungování celých odvětví a kybernetické hrozby či výpadky kritické infrastruktury zvyšují nároky na bezpečnost a kontinuitu provozu.
Společnosti proto při výběru lokalit stále více zohledňují nejen náklady, ale i stabilitu, odolnost a také to, zda v nich dokážou najít dostatek specialistů na kybernetickou bezpečnost, datovou analytiku či digitální transformaci.
AI mění práci i dovednosti, které firmy hledají
Umělá inteligence se v podnikových službách rychle stává běžnou součástí každodenní práce a její využití už zdaleka není omezené jen na jednotlivé experimenty či dílčí procesy. Podle PwC jsou dnes AI agenty schopné vykonávat již 25 až 40 procent typických úkolů v tomto sektoru.
„Podnikové služby vstupují do nové éry, v níž dnes prakticky každá funkce využívá umělou inteligenci. Neznamená to, že by význam lidí v oboru klesal. Naopak, tématem dnes je, jak s pomocí technologií dokážou zvyšovat produktivitu a hodnotu služeb,“ říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL.
Zároveň s tímto trendem se jednou ze základních profesních kompetencí stává schopnost efektivně pracovat s AI.
Podle Paula Melmona, ředitele pražského výzkumného a vývojového centra Everpure, ovšem samotná znalost nástrojů nestačí: „Schopnost efektivně pracovat s AI se rychle stává základní součástí profesní výbavy, ale skutečnou hodnotu přináší až spojení AI s kritickým myšlením a lidským úsudkem – tedy schopností poznat, kdy se na výstup AI spolehnout, kdy ho naopak zpochybnit a kdy musí nastoupit lidská expertiza. Právě kombinace technologických dovedností a zdravého úsudku bude patřit k nejdůležitějším kompetencím budoucnosti.“
Slabinou zůstávají flexibilita a složitá imigrace
Talent se pro firmy obecně stává strategickým aktivem. Při výběru lokality proto stále více záleží na tom, kde dokážou najít a dlouhodobě udržet potřebné odborníky. Pro český sektor podnikových služeb je navíc zásadní přístup k mezinárodním talentům, zahraniční pracovníci dnes tvoří více než 40 % jeho pracovní síly. Právě v této oblasti ale může Česko narážet na své limity. Mezi ně patří administrativní náročnost zaměstnávání pracovníků ze zemí mimo EU i relativně nízká flexibilita českého pracovního trhu.
„Země, které dokážou přilákat nejlepší odborníky, jsou ty, jež nabízejí flexibilitu, efektivní imigrační procesy, dobré kariérní příležitosti, bezpečnost a vysokou kvalitu života při rozumných životních nákladech,“ říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a Gi Group. Podle něj bude zároveň nutné lépe propojit otevřenost pracovního trhu s plánováním potřeb firem.
„Společnosti potřebují stále specializovanější kombinace technických znalostí, jazykových dovedností a porozumění byznysu. Úspěch závisí na tom, jak dobře Česko propojí otevřený pracovní trh s plánováním pracovní síly založeným na datech, a umožní tak firmám budovat odolné, flexibilní týmy připravené na budoucnost.“
Kromě inovací firmy hledají také bezpečí
Další důležitou prioritou firem při volbě lokality je dnes, v době rostoucí geopolitické nejistoty, kybernetických útoků či problémů v dodavatelských řetězcích nebo energetice, bezpečí. Jeho význam potvrzuje i nedávný průzkum ABSL mezi mezinárodními společnostmi působícími v Česku. Bezpečnost v něm firmy označily za nejdůležitější faktor, proč zde provozují svá centra zaměřená na IT a digitální podnikové služby.
Česko v éře globálních podnikových služeb
Jak se bude role Česka na globálním trhu podnikových služeb dál vyvíjet, zda země získá další projekty s vysokou přidanou hodnotou a jak komplexní a strategické činnosti dokážou česká centra převzít, bude jedním z hlavních témat konference ABSL, jejímž mediálním partnerem je i Computertrends.
Dvoudenní konference ABSL se uskuteční 13. a 14. října v pražském Clarion Congress hotelu. Nabídne více než 60 přednášek, panelů a workshopů o trendech na trhu podnikových služeb. Do diskusí se zapojí sto expertů včetně zástupců vlády.
Partneři konference přinesou pohled na jednotlivé oblasti dalšího rozvoje sektoru – Colliers se zaměří na podobu pracovišť a nové generace kancelářských hubů, Siemens představí zkušenosti s vývojem globálních AI projektů v Česku a regionu střední a východní Evropy, Grafton Recruitment se zaměří na dostupnost talentu v ČR, Manpower se bude věnovat podmínkám pro dlouhodobě udržitelný pracovní trh a The Hackett Group vzdělávání v GBS. Diamantový partner konference, společnost PwC, se zaměří na využití AI v podnikových procesech a na kybernetickou bezpečnost.
Více informací a registrace na konferenci zde.
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