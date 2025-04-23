Cesta ERP od podpůrných systémů k mozku digitalizace

Role podnikových informačních systémů typu ERP se v době digitální transformace zásadně mění. Dnes jsou tyto systémy hnacím motorem procesní automatizace, zkvalitňování zákaznické zkušenosti a rozvoje elektronického obchodování. Tato transformace není náhodná.
Jde o výsledek několika paralelních trendů, které trh s podnikovými informačními systémy už několik let formují. Digitalizace podnikových procesů, globalizace obchodu a rostoucí konkurence nutí podniky hledat stále efektivnější způsoby řízení svých operací.
Pokrok v oblasti cloudových technologií, umělé inteligence a analýzy dat zároveň přináší nové možnosti, jak tyto výzvy řešit prostřednictvím moderních ERP systémů.
Historicky se ERP systémy vyvíjely jako monolitické aplikace, které byly provozovány v rámci podnikové infrastruktury (on-premise). Implementace takových systémů byla často velmi finančně i časově nákladná a vyžadovala náročné přizpůsobení konkrétním požadavkům firmy.
Mnoho podniků si také prošlo neúspěšnými ERP projekty, které překročily rozpočet, nedodržely časový harmonogram nebo nesplnily očekávání uživatelů. Tato negativní zkušenost pak často vedla k opatrnosti při rozhodování o další modernizaci ERP systémů.
Přesto poptávka po ERP systémech kontinuálně roste. Podle dat společnosti HG Insights vzrostl globální trh s ERP systémy od roku 2022 o osm procent a očekává se, že v roce 2025 společnosti investují do ERP systémů celkem 147,7 miliardy dolarů.
Tento růst nepochybně pohánějí nové technologie, zejména generativní umělá inteligence (AI), a rychle se měnící požadavky podniků včetně tlaku na environmentální udržitelnost a přísnějších regulace.
Moderní ERP jako multitenantní SaaS
V posledních několika letech vsadili dodavatelé podnikových systémů na strategii „čistého jádra“ (clean core). Toto jádro představuje základní, standardizované funkce ERP a podnikové procesy. Veškerá rozšíření a integrace pak následují cloudové standardy a jsou určeny pro nativní provoz v cloudu, zejména v multitenantních SaaS prostředích.
Právě multitenantní architektura představuje významný posun v designu ERP systémů, kdy více organizací (tenantů) sdílí stejnou instanci aplikace a infrastruktury, ale jejich data zůstávají logicky oddělena. Tento přístup přináší značné výhody z hlediska nákladů, škálovatelnosti a údržby.
Dodavatelé mohou efektivněji alokovat výpočetní zdroje, snižovat provozní náklady a například také poskytovat aktualizace všem zákazníkům současně. Pro podniky představuje multitenantní SaaS ERP nižší počáteční investice (předplatné místo jednorázových licencí s údržbou), rychlejší implementaci a průběžné aktualizace i doplňování nových funkcí.
Přechod na multitenantní architekturu ale vyžaduje zásadní změny v přístupu k vývoji a údržbě ERP systémů. Zatímco tradiční on-premise ERP systémy umožňovaly rozsáhlé kustomizace včetně úprav zdrojového kódu, v novém modelu se kustomizace přesouvá z úrovně kódu ke konfiguraci hotového softwaru. Využívají se přitom i API a rozšíření, která neohrožují integritu jádra systému a umožňují bezproblémové aktualizace.
Clean-code strategie zahrnuje několik technických aspektů, které jsou zásadní pro úspěšnou implementaci a dlouhodobou udržitelnost ERP systémů v cloudovém prostředí:
- Modularita a mikroslužby: moderní ERP systémy stále častěji využívají architekturu mikroslužeb, která rozděluje funkcionalitu do samostatných, nezávisle implementovatelných komponent. Tento přístup umožňuje větší flexibilitu při aktualizaci jednotlivých částí systému a lepší škálovatelnost.
- API-first přístup: klade se důraz na dobře definovaná a dokumentovaná API rozhraní, která umožňují bezpečnou integraci s externími systémy a vývoj rozšíření bez nutnosti modifikace jádra systému.
- Kontejnerizace a orchestrace: technologie jako Docker a Kubernetes hrají stále důležitější roli v nasazení a správě ERP systémů, umožňují efektivnější využití zdrojů a zajišťují konzistentní prostředí napříč různými fázemi vývoje a nasazení.
- DevOps a průběžná integrace/nasazení (CI/CD): moderní přístupy k vývoji a nasazení softwaru umožňují rychlejší a spolehlivější dodávání nových funkcí a oprav bezpečnostních chyb, což je zásadní pro udržení konkurenceschopnosti ERP systémů.
Trh s ERP formou SaaS bude i nadále růst, protože dodavatelé chtějí rychle zavádět nové funkce a poskytovat je uživatelům. Zatímco ve světě on-premise systémů mohli uživatelé čekat na upgrade systému i několik let, s modelem SaaS mohou začít pracovat s novými funkcemi, jakmile je dodavatel zpřístupní.
