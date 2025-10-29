Cesta umělé inteligence od pilotních projektů k produkci

Mnoho společností podle nejrůznějších statistik AI sice využívá, ale pouze několik z nich prozatím vidí skutečné obchodní výsledky. V tomto textu bychom rádi poukázali na to, že AI dokáže přinést skutečnou hodnotu českým firmám až ve chvíli, kdy se pilotní projekty promění ve funkční řízené produkty.
Nejrychlejší cesta, která by se mohla objevit v jakési pomyslné příručce, je: kvalitní data, přehledná správa a odpovědné osoby. Pojďme se podívat na kroky, jež pomohou český firmám a organizacím překročit hranici od „proof of concept“ ke skutečnému AI produktu.
Jak jsou na tom české firmy teď?
Používání technologie AI českými společnostmi skutečně roste. (obr. 1). Celkový stoupající trend je jasně patrný a naznačuje, že trh s AI skutečně dozrává. V blízké budoucnosti tak lze rozhodně očekávat vyšší tržby. Pro podniky je tento vývoj tedy zjevně velkým přínosem.
Bez ohledu na to, jaké prognózy odborníci pro budoucnost předkládají, mnoho modelů stále existuje pouze v prezentačních materiálech, nikoli v reálných systémech. Problémem nejsou nápady, ale jejich realizace v odpovídajícím měřítku.
Nutnost: Škálovat odpovědně
Jedním z hlavních důvodů pomalého zavádění a rozvoje technologie AI je výzva spočívající v co nejodpovědnějším škálování této technologie. Společnost McKinsey zjistila, že primární obava firem je vždy spojena se správou dat. Jinými slovy, správné řízení je při přechodu od pilotních projektů k produkci pro firmy naprosto zásadní.
Použití generativní AI zejména v oblasti rizik, práva a předpisů může firmám ušetřit až 40 % času, a to díky automatizaci různých úloh. Pro české firmy z toho vyplývá, že dosažení hmatatelných obchodních výsledků je skutečně reálné. Cesta k těmto výsledkům však vede prostřednictvím dobrého řízení a zejména odpovědnosti.
České prostředí a AI: Příležitosti a výzvy
Česká republika se sama profiluje jako regionální lídr v přijetí umělé inteligence. Podle Českého statistického úřadu nabízí český výrobní sektor jedinečné příležitosti pro nasazení AI v aplikacích Industry 4.0. Firmy jako Avast, JetBrains nebo Socialbakers už úspěšnou integraci AI ukázaly, a mohou tak sloužit jako benchmark pro další hráče v daném segmentu.
České podniky však čelí i specifickým výzvám: omezená infrastruktura, nedostatečné výpočetní kapacity, zastaralé systémy, nedostatek technické podpory a málo kvalifikovaných odborníků. Aby firmy konečně pokročily a překonaly tyto problémy, je třeba zacházet s AI jako s klasickým core systémem, tedy: nastavit cíle, určit vlastníky a integrovat ho do každodenní práce firmy. Výsledky pak zcela jednoznačně přijdou!
Budování pevného datového základu pro spolehlivé zapojení AI
Bez kvalitních a důvěryhodných dat AI selhává. Abyste tomuto selhání předešli, je třeba vybudovat pevný datový základ s jasnou a pevnou datovou strategií. Propojení v reálném čase lze přidat teprve tehdy, pokud máte pevné základy.
Péče o datovou strategii
Umělá inteligence a strojové učení prosperují v prostředí plném dat vysoké kvality. To je jednoduše nepopiratelný fakt. I ty nejpokročilejší modely nakonec poskytují nespolehlivé výsledky bez čistých a dobře uspořádaných dat. Odpovědní CIO’s by měli tedy začít především auditem existujících datových zdrojů, následnou konsolidací do centrálního katalogu a definováním jejích vlastníků. Naprosto zásadní je pak zavedení firemní policy pro kvalitu dat, správu metadat a řízení přístupu.
Platí zde tedy stále základní pravidla: základem adopce AI jsou silná data. Pokud chcete získat kvalitní výsledky, musíte AI modely „krmit“ daty vysoké kvality. Alespoň prozatím jiná cesta neexistuje…
Realita datové infrastruktury v Česku
Abychom se dopracovali pevných základů, je třeba se bohužel především vypořádat s dědictvím implementace podnikových systémů pro plánování zdrojů (ERP). Jde o pozůstatky ze samého počátku tisíciletí. Staré systémy vytvořily velká datová sila, což velmi zásadně ztěžuje efektivní zavádění umělé inteligence.
Možnosti využívání cloudu omezují také požadavky vyplývající z nařízení GDPR. Problém spočívá v požadavku na umístění dat, které jsou součástí tohoto nařízení. Místní čeští poskytovatelé cloudových služeb, jako jsou Gospace a Y Soft, ale nabízejí jako protiopatření řešení přizpůsobená českému trhu. Ta by mohla fungovat dobře. I tak mnoho organizací stále váhá ohledně ochrany dat při práci s mezinárodními cloudovými službami. Často se tak objevuje hybridní přístup: klíčovou myšlenkou je uchovávat citlivá data místně a zároveň využívat cloud pro provoz AI.
Co to v praxi znamená? Znamená to anonymizovat citlivá data, sledovat datovou linii (data lineage) a začlenit zásady ochrany soukromí už ve fázi návrhu (privacy by design). Dodržujte tyto zásady a puzzle adopce AI se začne brzo skládat!
Regulace v českém prostředí
Jako členský stát EU musí Česká republika splňovat požadavky tzv. AI Actu, který má plně vstoupit v platnost v roce 2026. Toto nařízení zasáhne především firmy v sektorech: automotive, finančních služeb a zdravotnictví.
Mnohé společnosti, jako například Škoda Auto, již připravují compliance rámce pro výzkum autonomního řízení ve vazbě na konkrétní části AI Actu. Banky mezitím aktualizují své struktury AI řízení, aby se v budoucnu vyhnuly potenciálním sankcím.
V tomto kontextu Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) vydal doporučení zdůrazňující zásadní principy: systémy AI zpracovávající osobní údaje musejí prokazovat „omezení účelu“ (purpose limitation) a „minimalizaci dat“ (data minimization). Tyto principy přímo ovlivňují strategie tréninku a nasazení modelů AI. Čeští CIO’s by tak své snahy měli rozhodně spojit i s právní podporou již na začátku své „AI transformace“, aby se vyhnuli pozdějším nákladným dodatečným úpravám.
Další kapitola zavádění umělé inteligence v českých podnicích se už rozhodně týká realizace, nikoli pouze experimentování. Čeští lídři a majitelé podniků, již AI navážou na reálné výsledky, zajistí silnou datovou základnu a zabudují její správu do systému, brzy dosáhnou vyšší hodnoty. Ti, kteří se nacházejí stále v pilotním režimu, začnou s přísnějšími pravidly a rostoucí konkurencí brzy výrazně zaostávat. Zvolte si svou strategii tedy moudře…
Autorka je head of AI, Avenga
Článek vyšel v magazínu Computertrends 10/2025.
