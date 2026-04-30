Computertrends  »  Securitytrends

Co přináší nový Securitytrends 2/2026

Pavel Louda
Dnes

Sdílet

Je tu další vydání magazínu Securitytrends – a opět s celou plejádou zajímavých příspěvků z oblasti kybernetické bezpečnosti.

Hlavní příspěvek nejnovějšího vydání se zabývá ožehavým tématem – a to tím, jak otestovat kvalitu vašeho kybernetického zabezpečení. Nastavení efektivních mechanismů pro detekci a zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů je totiž jedním z výchozích předpokladů pro zajištění smysluplného řízení kybernetické bezpečnosti v jakékoli organizaci.

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Definování relevantních procesů, dokumentace plánů pro reakci na incidenty a nasazení technických nástrojů pro monitoring však samy o sobě nemohou garantovat, že organizace bude schopná reálný bezpečnostní incident včas identifikovat, správně vyhodnotit jeho rozsah i závažnost a přijmout odpovídající kroky k jeho zvládnutí.

Jediným spolehlivým způsobem, jak případná slabá místa identifikovat dříve, než se projeví při reálném útoku, je systematické testování, a to v různých formách a na různých úrovních. Poradíme, jak na to!

Kulatý stůl jsme tentokrát zaměřili na problematiku zranitelností, tedy slabin v informačním systému, které mohou být zneužité k narušení důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti dat. Nejde však zdaleka jen o chyby v programovém kódu. Mezi zranitelnosti se řadí například i chybná nastavení, slabá hesla nebo dokonce i neaktualizované procesy v rámci organizace.

Důvodem nárůstu počtu zranitelností je především exponenciální složitost systémů. Zatímco dříve byla aplikace poměrně izolovaným celkem, dnes jde často o propletenec různých mikroslužeb, cloudových rozhraní a knihoven třetích stran. A každý tento bod představuje potenciální dveře pro útočníka.

To, jak se správně postavit k problematice zabezpečení podnikové sítě (a s tím související ochraně firemní infrastruktury), vysvětlují naši hosté –  Jiří Marek, presales network consultant ve společnosti GreyCortex, a Ondřej Šabata, sales engineer ve firmě Zebra systems.

AI agenty mohou fungovat autonomně – což je jejich největší výhoda, ale i slabina. Pokud se totiž vymknou pevným pravidlům, mohou představovat reálnou hrozbu. Tyto systémy totiž negenerují jen text nebo jen nezobrazují doporučení. 

Naopak – dokážou restartovat služby, upravovat konfigurace, dotazovat se databází a volat API napříč firemní infrastrukturou. Stejná autonomie, která je činí cennými, jim ale zároveň umožňuje způsobit skutečné škody – pokud fungují bez omezení.

A proto přicházejí na řadu ochranné/kontrolní mechanismy (guardrails) agentní AI. Zahrnují různé technické kontroly, frameworky pravidel či mechanismy pro dohled, které definují, co všechno agent AI může dělat, k čemu má přístup, a kdy se naopak už musí zastavit a zeptat se člověka. Jak k nasazení těchto řešení přistupovat, vám poradí další příspěvek v Securitytrends.

Video ke kávě

Máte čas na rychlé a informativní video?

Pokud přesouváte citlivé pracovní úlohy do cloudu, brzy se objeví otázka: „Jak budeme řešit správu šifrovacích klíčů?“ Většina poskytovatelů vám toto rozhodnutí výrazně usnadňuje – stačí zapnout jejich cloudovou službu pro správu klíčů, propojit ji s úložišti a databázemi a je hotovo. Anebo ne? 

V dalším článku v Securitytrends se zaměřujeme na klady a zápory správy klíčů realizovanou cloudovými providery a vysvětlujeme, proč je někdy vhodnější na tuto metodu raději zapomenout.

U šifrování ještě chvíli zůstaneme – do popředí zájmu se totiž dostává problematika postkvantové kryptografie (PCQ). Proč? Kvantové počítače sice zatím neprolomily žádné šifrování, ale až to udělají, bude už pozdě něco měnit. 

Experti doporučují už dnes se začít vážně zabývat touto problematikou – už za čtyři roky musí být podle EU na tento typ šifrování převedená veškerá kritická infrastruktura, a do deseti let i zbytek.

Postkvantová kryptografie neznamená jen záměnu algoritmů – jde o největší kryptografickou transformaci za posledních třicet let, podotýká Gartner. Náš další příspěvek se problematice PCQ podrobně věnuje – nabízíme vám praktického průvodce implementací tohoto nového přístupu.  

TOP100

Další články se zabývají například tím, jak snadné je oklamat AI agenty prostřednictvím nastražených škodlivých promptů na webové stránky, co jsou podle analytiků hlavní hnací síly v oblasti kyberbezpečnosti pro nejbližší měsíce či to, že příští velký výpadek infrastruktury nemusí být způsobený hackery nebo přírodními katastrofami, ale spíše špatně nastavenou či chybující AI.

Příjemné jarní počtení nad stránkami nejnovějšího vydání Securitytrends.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Zabbix - základy monitorování
5. 5. 2026
9:00
Více
HTTPS pro správce serverů
6. 5. 2026
9:00
Více
Webový server Nginx
7. 5. 2026
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Jste nemocní a každý na vás kouká, říká pacientka s rakovinou

Konec plošného skenování konverzací?

Studie o penzijku: Zhodnotit umí, ale poplatky patří k těm vyšším

Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

IKEA nabídne lízátka s příchutí masových kuliček

AI prompty na jedno kliknutí, Google do Chromu zavádí Skills

Zranitelnosti na historickém maximu, nejohroženější je Linux

Daňový trapas Říčan: Za vyšší daň z nemovitostí totiž může radnice

Deepfake videa útočí. Falešný je hlavně Donald Trump

Agentní nákupy startují, nakupovat budou za biliony

Od televize po nákupní AI agenty: Fascinující cesta e-commerce

DPP podle zákona o zemědělství a uplatnění slevy na pojistném

„Zakázali mi v e-shopu AI agenta.“

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

Přílišně sebevědomí v oblasti kyberbezpečnosti může uškodit

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku z Prahy do Varšavy

U EET musíte nahlásit provozovny, kde přijímáte neevidované tržby

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ