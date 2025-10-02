Computertrends  »  Technologie  »  Co se dočtete v novém Computertrends 10/2025?

Co se dočtete v novém Computertrends 10/2025?

Radan Dolejš
Dnes

Sdílet

obálka magazínu
Autor: Internet Info DG
Podzimní vydání magazínu Computertrends 10/2025 je tady! Přináší přehled zásadních témat, která hýbou světem IT a digitální agendy v Česku i Evropě.

Editorial komentuje, jak se agentní systémy umělé inteligence pomalu a ne vždy bez překážek stávají součástí českého firemního prostředí; automatizace procesů totiž reálně šetří náklady, ale přináší i potřebu nových dovedností a odpovědného přístupu k datům.

Evropa letos čelí historicky největší vlně kyberútoků. Zdravotnictví, energetika i veřejné služby se brání ransomwaru i novým bezpečnostním hrozbám. Evropská komise reaguje vznikem jednotné „kybernetické rezervy“ a tlakem na postkvantovou kryptografii i povinné hlášení výkupného, což si vynutilo nové způsoby krizového řízení i sdílení know-how mezi státy. Popisujeme to v úvodním textu v Computertrends.

Současně nabývá na síle téma digitálních manipulací – před podzimními volbami v ČR i jinde se ukazuje, jak generativní AI radikálně proměňuje šíření dezinformací a zpochybňuje důvěru ve veřejnou diskusi. Fact-checkeři, platformy i zákonodárci hledají nové mechanismy ochrany demokracie a regulace šíření hybridních hrozeb.

Letos největší pozornost vzbuzují hlavně „přechody od pilotních projektů k reálné produkci“. Firemní strategie v AI se už nepočítají jen v „proof of concept“, ale podle toho, které firmy dokáží správu dat, kvalitu i compliance uchopit skutečně naplno a proměnit v reálné výsledky. To je, vedle úvodních anket, leitmotivem analytického článku Oleny Domanské.

Téměř celé číslo prostupuje otázka bezpečnosti, governance a efektivity: od proměny podnikového tisku a přechodu k hybridním tisko-ekosystémům postaveným na cloudu a zero trust principech až po trendy ve využití IoT a řízených datových center či konkrétní návod, jak stavět strategie pro mobilní AI agenty.

docker + kubernetes školení s dotací tip

V pravidelných rubrikách nechybí rady pro zdravý zrak v digitální době, ekonomická poradna nebo tradiční podzimní speciál Hvězdy českého ICT. Podzimní vydání Computertrends tak nabízí koncentrovaný přehled o tom, kudy se technologie, bezpečnost i digitální transformace v roce 2025 skutečně ubírají – s důrazem na fakta, užitečná data a zkušenost z české i evropské praxe. Pořiďte si digitální nebo tištěnou podobu, nabízíme také pravidelné newslettery.

Inspirativní čtení.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Vytváříte už aplikace s pomocí nástrojů umělé inteligence?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Proxmox
2. 10. 2025
9:30
Více
Hacking v Praxi 1
6. 10. 2025
9:00
Více
Kubernetes
6. 10. 2025
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Poskytujete SaaS? Tak pozor, nový EU data Act vás limituje

Dudlíky známých značek obsahují nebezpečný bisfenol A

Lovebrand, který přetrval generace. Merkur je víc než hračka

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

Minimální mzda a zaručený plat pro rok 2026 v tabulkách

Phishing zalézá do PDF souborů, bez nástrah nejsou ani QR kódy

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

Jak „workslop“ ničí produktivitu i vztahy na pracovišti

Když čůráte krev, musíte zpozornět. U mě to byla rakovina

OpenAI buduje gigantická datová centra za stovky miliard

Hřiby, které byste sbírat neměli. Hořké, jedovaté a chráněné

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

Ashwagandha, kreatin, vitamíny, bílkoviny: co má smysl užívat

Římané v parfémech koupali psy, šlechta jimi maskovala zápach

Vzdělávací sektor bojuje s ransomwarem i za cenu vyhoření

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými soláry

Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon

Na octomilky platí vysavač a návnada ze tří běžných ingrediencí

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ