Computertrends  »  Technologie  »  Datová centra si budou muset vyrábět vlastní energii, účet ve finále zaplatí uživatelé

Datová centra si budou muset vyrábět vlastní energii, účet ve finále zaplatí uživatelé

Václav Tesař
Dnes

Sdílet

Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Nový report společnosti Gartner upozorňuje, že rozmach umělé inteligence vyčerpává možnosti energetických sítí. Datová centra si tak budou muset vyrábět elektřinu sama.

Otázka budoucích nákladů na cloud a umělou inteligenci se může scvrknout na jedinou věc: energii. Podle Boba Johnsona, viceprezidenta a analytika společnosti Gartner, nebudou provozovatelé datových center schopni zůstat konkurenceschopní, pokud nezačnou vyrábět alespoň část energie potřebné na jejich provoz svépomocí. 

Téma společnost rozvádí ve zprávě Emerging Tech: Top Trends in Data Center Power Provisioning (Nové technologie: hlavní trendy v oblasti napájení datových center).

Johnson tvrdí, že současný boom umělé inteligence vede k výstavbě datových center tak rychlé, že s ní energetické společnosti nejsou schopny držet krok. 

Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
0:00/

„Novější a větší datová centra se staví tempem, které převyšuje kapacitu podpůrné infrastruktury, zejména schopnost tradičních energetických společností dodávat jim dostatečné množství elektřiny,“ varuje. 

I přesto, že energetické společnosti se snaží rozšiřovat své výrobní kapacity, tyto projekty trvají roky a na rozmach datových center nezvládají reagovat.

V důsledku toho společnost Gartner očekává, že jejich provozovatelé budou stále více energeticky soběstační. Do roku 2028 bude podle prognózy jen 40 % nových datových center zcela závislých na elektrické síti. 

Jsme digitálně zdraví? Vůbec, jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky Přečtěte si také:

Jsme digitálně zdraví? Vůbec, jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Zbytek bude muset alespoň část energie vyrábět sám. Gartner proto apeluje na zákazníky cloudových a AI služeb, aby jejich provozovatelům začali klást podrobné otázky týkající se energetické strategie a toho, jak může ovlivnit jejich ceny.

V delším časovém horizontu Gartner očekává ještě větší změny. Do roku 2036 prý bude 40 % nových datových center záviset na energii vyrobené na místě pomocí čistých technologií, které zatím nejsou komerčně dostupné. 

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computertrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Zpráva zmiňuje jako jednu z možností malé modulární reaktory a poukazuje na nedávnou dohodu společnosti Microsoft o nákupu energie vyrobené fúzí jako další znamení toho, kam se může tento průmysl ubírat.

Jednou z technologií, která je dnes životaschopná v měřítku datových center, jsou vodíkové palivové články. Většina vodíku však v současné době pochází ze zemního plynu, což znamená, že stále produkuje značné emise. Gartner zdůrazňuje potenciál „zeleného vodíku“, který se vyrábí pomocí obnovitelné energie rozkladem vody na vodík a kyslík, jako udržitelnější cestu.

Ať už se ale objeví jakékoli řešení, společnost Gartner naznačuje, že první uživatelé ponesou vysoké počáteční náklady – a stejně tak i jejich zákazníci. 

„Provozovatelé datových center budou v čele uživatelů nových technologií výroby čisté energie. Stejně jako u všech prvních uživatelů však budou počáteční náklady na tyto technologie vysoké,“ poznamenává ve svém reportu.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

Seriál: Vše, co potřebujete vědět o nasazení umělé inteligence (AI) v podnicích
Přečtěte si všechny díly seriálu Vše, co potřebujete vědět o nasazení umělé inteligence (AI) v podnicích nebo sledujte jeho RSS
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Václav Tesař

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Je umělá inteligence novou investiční bublinou?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Kubernetes
8. 12. 2025
9:30
Více
Správa linuxového serveru
10. 12. 2025
9:00
Více
Hacking v Praxi 2
10. 12. 2025
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Bionáplast pomáhá s hojením bércových vředů

V roce 2026 nevzrostou OSVČ jen odvody. Co dál se mění?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Jak funguje platforma IBM Power11?

Kubík musel na mimotělní oběh hned po porodu

Kolik bude stát snížení záloh OSVČ? Každý tvrdí něco jiného

Osvědčený recept na linecké. Zásadní je správný poměr surovin

Nové zákony s účinností od roku 2026 pro zaměstnavatele

Zenbook Duo: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy

Mateřská 2026: Jak se zvýší dávka čerstvým maminkám

AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Prý je bezpohlavní

Za bolestivou menstruaci někdy může endometrióza

Nádor slinivky se ohlásil nafouklým břichem, pak přišla rychlá operace

ESET HOME Security Premium - ochrana pro celou domácnost!

Neudržel telefon, nemohl předpažit. Byla to mrtvice

Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže

AI vyhledávání: hrozí zánik důvěryhodných zdrojů?

Nevymknou se vládní investice do IT kontrole?

Nemocenská 2026. Spočítali jsme, kdo dostane za marodění víc

Firmy nejsou připraveny na změny. Čeká je krize komunikace

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ