Digitální identita se blíží, jsme na ni připraveni?

Pavel Louda
Dnes

Autor: depositphotos – jamesteohart
Zavádění systémů digitální identity se stává prioritou s cílem snížit podvody a zvýšit efektivitu procesů státní správy. Široké nasazení těchto systémů ale potřebuje ještě hodně práce.

Obrat na trhu s digitální identitou v roce 2030 celosvětově překročí hodnotu 80 miliard dolarů, což představuje vůči letošnímu roku nárůst o 56 % (z 51 miliard dolarů), uvádí Louis Atkin, analytik společnosti Juniper Research.

Počet nainstalovaných aplikací pro digitální identitu pak vzroste z 2,8 miliardy v letošním roce na 6,2 miliardy v roce 2030 – to představuje nárůst o 121 %.

Dvěma hlavními faktory tohoto růstu je podle Atkina zpřísnění regulace, která stále více vyžaduje využití digitální identity, a rychlý technologický pokrok, díky kterému se přiblížila doba, kdy se budou moci řidičské průkazy či cestovní doklady používat plně digitálně.

Digitální peněženka EU (EUDI), kterou by všechny členské státy měly zavést do konce příštího roku, bude mít transformativní vliv na evropské pojetí identity. Juniper ale podotýká, že digitální identita je však v tomto regionu už společensky přijatelná.

V případě Velké Británie je ale situace odlišná – přijetí tamějšího navrhovaného systému bude vyžadovat, aby přinesl uživatelům významné výhody – jen tak prý půjde překonat skepticismus britské veřejnosti.

Zaměření na principy, které dávají občanům kontrolu nad jejich vlastními údaji, výrazně přispěje ke zlepšení podpory veřejnosti, vysvětluje Atkin.

„Vlády investují prostředky do centralizovaných systémů digitální identity, ale jejich přijetí se zastaví, pokud uživatelé nad situací nebudou mít skutečnou kontrolu,“ vysvětluje Atkin.

Aby se snížila nedůvěra občanů, měly by vlády upřednostňovat minimalizaci údajů v rámci identifikačních systémů a pokud možno se vyhýbat povinnému používání systému.

Poskytovatelé systémů digitální identity by proto měli zajistit, aby jejich platformy podporovaly různé typy schémat identifikace, které co nejlépe odrážejí podmínky v příslušné zemi, tvrdí Atkin.

Podle něj přijetí digitálních identit pomáhá jejich vydávání společně s fyzickými dokumenty. 

Digitální identity jsou pro mnoho občanů novým pojmem, takže pro úspěch je klíčové zajistit, aby použitá technologie byla všeoběcně přístupná a aby si ji občané pokud možno sami aktivně zvolili.

„Například EUDI díky standardizaci výrazně zlepšuje míru interoperability digitálních identit v různých státech. Pro zajištění udržitelného růstu je však zásadní zohlednit dostupnost a poskytnout osvětu, jak systémy fungují,“ dodává Atkin.

Témata:

