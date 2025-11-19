Computertrends  »  Analýzy a studie  »  Digitální pracoviště budoucnosti: Bez AI a DEX se už neobejdete

Digitální pracoviště budoucnosti: Bez AI a DEX se už neobejdete

Pavel Louda
Dnes

Autor: PCWorld.com
Využití umělé inteligence a automatizace v platformách digitálních pracovišť přináší zvýšení produktivity a bezpečnosti i zlepšení zkušeností zaměstnanců. Tento trend byste měli zachytit, pokud chcete být úspěšní i v budoucnu, varují analytici.

Iniciativy v oblasti umělé inteligence v prostředí digitálních pracovišť už se začínají mocně přesouvat od experimentování k plnohodnotné integraci, ukázala nejnovější studie firmy ISG.

Podniky podle ní usilují pomocí nových AI platforem o měřitelné zvýšení produktivity, odolnosti a lepšího souladu s předpisy.

„Trendem je, že organizace svou strategii digitálního pracoviště přizpůsobují měnícím se očekáváním svých zaměstnanců,“ podotýká Bill Huber, analytik ISG pro digitální platformy. „Rozmach hybridní práce a rychlé šíření nástrojů umělé inteligence současně také mění způsob, jakým organizace přistupují k řízení IT.“

Vedoucí pracovníci v oblasti podnikového IT nyní kladou důraz na autonomní provoz, sledovatelnost v reálném čase a design zaměřený na zaměstnance. 

Také vyžadují, aby se zajistila zvýšená odolnost v distribuovaných pracovních prostředích – zabezpečení koncových bodů a správa zařízení se proto stále častěji integrují do tzv. sjednocených pracovních platforem, což firmám umožňuje jejich lepší kontrolu.

S tím souvisí i rozvoj systémů digitálních zkušeností zaměstnanců (DEX) – podniky díky ní chtějí mít proaktivní správu IT, analýzovat sentiment svých pracovníků i mít udržitelnou a odolnou infrastrukturu, uvádí ISG.

Výsledkem je, že pozornost IT manažerů získávají platformy, které kombinují prediktivní analytiku, zpětnou vazbu v reálném čase a automatizované reakční schopnosti – tak totiž mohou efektivněji reagovat na potřeby uživatelů.

Jinými slovy, tyto systémy umožňují firmám sledovat úroveň zkušeností jejich zaměstnanců, optimalizovat IT podporu a také poskytovat konzistentní výkon v hybridních prostředích.

Zároveň ale podniky musejí čelit výzvám ze strany stínové AI, včetně rizik souvisejících s bezpečností a dodržováním předpisů, protože zaměstnanci velmi často využívají neschválené nástroje umělé inteligence. 

To vede společnosti k zavádění školicích programů a přísnějších rámců ohledně odpovědného používání AI na pracovišti.

