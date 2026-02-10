Digitální squatting je na vzestupu, podvodníci cílí na velké značky

Podle nové zprávy společnosti Decodo se digitální squatting, tedy registrace falešných domén napodobujících skutečné značky, rychle rozšiřuje a poškozuje firmy i jejich pověst.
Společnost uvádí, že počet těchto případů se za posledních pět let zvýšil o 68 %. Údaje Světové organizace duševního vlastnictví ukazují, že v roce 2025 bylo podáno 6200 sporů o doménová jména, což je nejvyšší počet v historii organizace.
Podvodníci přitom používají několik taktik, včetně typosquattingu (chybně napsané názvy jako „Microsfot“), přidávání slov k názvům značek („microsoft-login“), registrace nových koncovek domén, jako je „microsoft.ai“, nebo používání podobných znaků k oklamání uživatelů.
Tyto stránky pak využívají ke krádeži přihlašovacích údajů, prodeji falešných produktů nebo k provádění jiných podvodů.
Sama společnost Decodo prý byla zasažena, když zločinci zaregistrovali domény s použitím jejího dřívějšího názvu Smartproxy a podvedli zákazníky, aby zaplatili za služby, které nikdy neobdrželi.
„Strávili jsme roky budováním důvěry našich zákazníků,“ řekl generální ředitel společnosti Decodo Vytautas Savickas. „Podvodníci nejen kradou peníze, ale také ztěžují poctivým firmám a zákazníkům rozpoznat, komu mohou důvěřovat.“
Decodo radí, že nejúčinnějším přístupem k řešení tohoto problému je prevence, a vyzývá firmy, aby si registrovaly domény i nad rámec své primární adresy .com.
