Computertrends  »  Ostatní  »  Digitální suverenita, AI a bezpečnost v kontejnerovém světě

Digitální suverenita, AI a bezpečnost v kontejnerovém světě

Partnerský článek
Včera

Sdílet

Autor: Exponet
Kontejnerizace se z původně technologického trendu stala klíčovým pilířem moderní IT infrastruktury. Jak ale kontejnery efektivně a bezpečně provozovat v době, kdy do hry vstupuje umělá inteligence, roste komplexita prostředí a sílí požadavky na digitální suverenitu a nezávislost na jednotlivých dodavatelích?

Odpovědi nabídne konference Kontejnery v praxi, která se uskuteční 12. února 2026 od 9:00 do 14:00 hodin v pražském Hotelu Grandior. Půldenní odborný program přinese praktické zkušenosti z reálných provozů, technické deep-dive přednášky i pohled na aktuální trendy v oblasti Kubernetes, kyberbezpečnosti a využití AI v kontejnerových platformách.

Otevřený software a suverénní infrastruktura v praxi

Principy otevřeného softwaru, jejich historický vývoj a význam pro inovace v současném pojetí informačních technologií představí v úvodu konference Tomáš Vondra z Fakulty informačních technologií ČVUT. Ukáže, jakou roli hrají open source projekty při budování suverénní a dlouhodobě udržitelné infrastruktury v kontextu digitální suverenity Evropské unie a jak lze tyto principy aplikovat v moderních datových centrech.

Na téma digitální suverenity jako strategické priority pro udržení kontroly nad daty i infrastrukturou naváže Lukáš Lauryn ze společnosti SUSE. Ukáže, jak provozovat cloud-native technologie bez rizika závislosti na jednom dodavateli, jak optimalizovat provoz kritických systémů a jak bezpečně integrovat AI s použitím řešení SUSE.

Životní cyklus AI systémů na vlastní infrastruktuře

Provoz AI aplikací přináší i nové nároky na infrastrukturu a její řízení. Oproti tradičním systémům jsou AI řešení výrazně dynamičtější a vyžadují průběžné monitorování, přeučování, ladění i kontrolu kvality a souladu s pravidly. Klíčová je proto platforma, která dokáže pokrýt celý životní cyklus AI systémů — od vývoje přes nasazení až po dlouhodobý provoz. Možnosti kontejnerové platformy Red Hat OpenShift AI při provozu a správě AI aplikací představí Lukáš Smiga, DevOps architekt a evangelista společnosti ELOS Technologies. Ukáže, jak OpenShift AI podporuje automatizaci, správu dat, monitoring i řízení nákladů a umožňuje provozovat AI systémy na vlastní infrastruktuře, ať už on-premise, nebo v cloudu.

Bezpečnost Kubernetes: od aplikací k identitám a AI agentům

Bezpečnost dlouhodobě patří mezi největší výzvy kontejnerových platforem. Praktické kroky pro zvýšení bezpečnosti kontejnerizovaných aplikací v Kubernetes – od využití nativních Kubernetes primitiv až po nástroje třetích stran pro skenování, monitoring a ověřování původu image – představí DevOps architekt a lektor Vojtěch Mareš.

Jak spolehlivě zajistit bezpečnost strojových identit pro DevOps platformy a AI agenty následně vysvětlí Michal Charvát, bezpečnostní architekt CyberArk společnosti ASECPRO. Zaměří se na výběr vhodného nástroje pro Secrets Management a klíčové požadavky jako architekturu, autentizaci a integraci se stávajícími systémy. Popíše i specifické požadavky na řízení přístupů pro AI agenty, které se stávají běžnou součástí současných aplikací.

Rebuild-ready clustery a realita provozu

Provoz Kubernetes clusteru nekončí jeho nasazením. Proč „mít infrastrukturu v kódu“ ještě neznamená, že je cluster skutečně obnovitelný, ukáže systémový inženýr Vojtěch Dušátko. Upozorní i na závislosti, které mohou selhat při obnově clusteru, a vysvětlí, co všechno musí být splněno, aby Kubernetes po havárii skutečně znovu naběhl.

Školení Zabbix

AI v kontejnerech: zkušenosti z e-INFRA CZ

Závěr odborného programu bude patřit Lukáši Hejtmánkovi, IT architektovi centra CERIT-SC na Masarykově Univerzitě a národní e-infrastruktury pro výzkum a vývoj v ČR e-INFRA CZ, který představí, jak jsou v rámci e-INFRA CZ využívány kontejnerové technologie pro provoz a škálování velkých jazykových modelů (LLM) pro českou vědeckou komunitu. Účastníci konference tak získají praktický pohled na architekturu řešení, provozní zkušenosti i integraci LLM do kontejnerového prostředí – od AI agentů až po nástroje pro tzv. vibe coding.

Konference Kontejnery v praxi je určena IT profesionálům, DevOps inženýrům, IT architektům a manažerům, kteří chtějí přejít od monolitických řešení k agilním, škálovatelným a bezpečným cloud-native architekturám, při současném zachování kontroly nad infrastrukturou a daty. Konference se koná prezenčně 12. února 2026 od 9:00 do 14:00 hodin v pražském Hotelu Grandior. Více informací a registrace na stránkách https://kontejnery.konference.cz/

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Partnerský článek

Témata:

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Je umělá inteligence novou investiční bublinou?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
ArgoCD
9. 3. 2026
9:30
Více
Správa linuxového serveru
17. 3. 2026
9:00
Více
Bezpečnost na linuxovém serveru
18. 3. 2026
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

IT kolos se snaží přesvědčit EU, že USA nekradou data

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026

Notepad++ byl šest měsíců pod kontrolou čínských hackerů

Magda Blouin vede lokální marketing v Schneinder Electric

Daň z přidané hodnoty

Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

WhatsApp zavádí bezpečný režim pro ohrožené osoby

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

Ručí jednatel za daň, kterou nezaplatí firma?

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí

České Epico slaví úspěch, vstupuje na švýcarský trh

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Zklamání pro fajnšmekry, bude méně mobilů s AMOLED panely

Místo soli používají chuť přírody. Manželé suší zeleninové směsi

David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

Microsoft šest let směroval poštovní provoz k cizí firmě

Prohlídka u praktika, která vám může zachránit srdce

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ