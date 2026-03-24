Díky proměně Stitche si můžete „namluvit“ vlastní software

Lada Nová
Dnes

Ilustrace vývojáře komunikujícího s humanoidním AI asistentem při psaní kódu na notebooku, znázorňující koncept vibe codingu.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Google se dál věnuje vývoji podporovanému umělou inteligencí. Nová aktualizace nástroje Stitch jej prezentuje jako platformu pro tzv. „vibe design“ s cílem zcela změnit způsob, jakým je vytvářen software.

Produktový manažer Google Labs Rustin Banks představil vylepšenou podobu nástroje Stitch, vycházející z myšlenky tzv. „vibe codingu“, kdy je ke generování kódu využita umělá inteligence. Nově tuto možnost rozšiřuje tak, aby pokrývala celý proces návrhu.

To znamená, že místo toho, aby uživatelé začínali s podrobnými technickými plány, mohou umělé inteligenci popsat svůj záměr, cíle nebo dokonce jen pocit, který chce produkt zprostředkovat. Stitch pak tyto vstupy převede do funkčních konceptů.

V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
Cílem je podle Bankse učinit tvorbu softwaru více „explorativní“. Tím, že povzbuzuje uživatele k brainstormingu, testování různých nápadů a jejich zdokonalování pomocí zpětné vazby od AI, Google doufá, že tento nástroj povede k lepším výsledkům, aniž by po uživatelích vyžadoval hluboké technické znalosti.

Stitch sám o sobě není zcela nový, ale nejnovější verze představuje posun směrem k přístupu „AI-first“. Jak  Banks píše, nástroj nabízí „nové, na AI založené nekonečné plátno, které dává vašim nápadům prostor k růstu od raných idejí až po funkční prototypy“. Aktualizace se zaměřuje taky na snazší vizualizaci nápadů. 

Umí proměnit statické návrhy na interaktivní prvky, generovat další obrazovky a mapovat uživatelské cesty – což uživatelům poskytuje jasnější představu od konceptu k hotovému produktu. Při tom všem uživatelům pořád umožňuje zasahovat do kódování manuálně.

Školení Zabbix

Rozšířená byla taky interakce s nástroje, který už podporuje i hlasové příkazy, což má za cíl vytvořit více kolaborativní zážitek. 

„AI funguje jako zpětná vazba a pomáhá vám odhalit vaše nejlepší nápady prostřednictvím dynamické kritiky a dialogu, čímž zajišťuje, že zůstanete ve svém kreativním proudu,“ uvedl Banks. Novinkou je také širší propojení s aplikacemi třetích stran.

