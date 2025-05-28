Computertrends  »  Analýzy a studie  »  Do vývoje softwaru mluví stále častěji netechnici

Do vývoje softwaru mluví stále častěji netechnici

Pavel Louda
28. 5. 2025

Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Zásadnější zapojení asistentů a agentů umělé inteligence povede k tomu, že se na vývoji softwaru budou v mnohem vyšší míře podílet lidé, kteří nemají background v technických profesích. A nemusí to být negativem.

V současné době působí agenty umělé inteligence jako kolegové, kteří vývojářům umožňují soustředit se hlavně na komplexní i kreativní aspekty softwarového inženýrství

To podle nedávné studie Gartneru vede k tomu, že do inženýrských rolí vstupuje více lidí, kteří nemají tradiční vzdělání v oblasti informatiky.

„Přibírání členů týmu z jiných než přírodovědných, technických a matematických oborů, jako je design, psychologie či umění, může přinést nové perspektivy a kreativní přístupy k řešení problémů,“ vysvětluje Nitish Tyagi, analytik Gartneru.

Tato rozmanitost může podle něj vést k inovativnějším řešením a bohatšímu uživatelskému zážitku.

Gartner předpokládá, že nasazení generativní umělé inteligence během následujících tří let způsobí, že až 40 % členů softwarových týmů bude pocházet z prostředí, které je pro softwarové inženýrství nebo technické vzdělání netradičního. Dnes je to poloviční podíl.

Umělá inteligence ale nebude přinejmenším v nejbližší době schopná nahradit všechny úkoly softwarového inženýrství. Organizace se tak budou muset zaměřit na revizi výstupů z vývojářských nástrojů rozšířených o umělou inteligenci.

To vede k požadavkům, aby se najímali inženýři se silnými základními dovednostmi, jako je tvorba logiky a vývoj algoritmů.

Lidé z netechnického prostředí, jako je design, umění či filozofie, ale budou schopní poskytovat nové kreativní způsoby řešení logických problémů právě s pomocí AI.

„V budoucnu budou dominovat kompozitní nebo fúzní produktové týmy, které se budou skládat ze softwarových inženýrů, UX designérů, produktových manažerů a dokonce i datových vědců pocházejících z technického i netechnického zázemí,“ dodává Tyagi.

Najímání kandidátů, kteří mají dovednosti s GenAI bez ohledu na jejich vzdělání, se stane u vývoje softwaru klíčové. Aby toho organizace dosáhly, rychle přecházejí na přístup založený na dovednostech a nespoléhají se pouze na životopisy a vzdělání.

Kromě toho mohou využívat AI a údaje o dovednostech k tomu, aby navrhli vzdělávací kurzy na míru pro nové i stávající zaměstnance.

Podle Gartneru 38 % respondentů jejího průzkumu uvedlo, že využití AI pro učení nových dovedností je nejefektivnější technikou vzdělávání.

Gartner odhaduje současnou velikost trhu s platformami pro vývoj aplikací s podporou umělé inteligence na 5,2 miliardy dolarů.

