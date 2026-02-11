Computertrends  »  Technologie  »  Dost bylo chatování, Anthropic a OpenAI chtějí, abyste jejich boty řídili

Anthropic a OpenAI představily nové nástroje, které uživatelům umožňují spravovat více agentů umělé inteligence najednou. Odvětví se posouvá od jednotlivých chatbotů k delegované paralelní práci.

Společnosti Anthropic a OpenAI vydaly ve stejný den nové produkty, které jsou postaveny na stejné myšlence: namísto práce s jedním AI asistentem by uživatelé měli dohlížet na skupiny AI agentů, kteří si rozdělují úkoly a pracují paralelně. 

Tyto novinky přicházejí v době, kdy se technologický průmysl přesouvá od AI jako chatovacího partnera k AI jako druhu delegované pracovní síly. Dál však přetrvávají pochybnosti o tom, jak dobře tento přístup skutečně funguje.

Aktualizace Anthropicu se zaměřuje na nový model Claude Opus 4.6, spárovaný s funkcí nazvanou agent teams v rámci nástroje Claude Code. Tyto „týmy agentů“ umožňují vývojářům spouštět několik AI agentů najednou, z nichž každý zpracovává část úkolu. Anthropic tvrdí, že to funguje nejlépe u „úkolů, které se dělí na nezávislé, čtenářsky náročné práce, jako je revize kódové základny“, přičemž funkce je v současné době k dispozici v podobě preview.

OpenAI učinilo podobný krok s novou podnikovou platformou nazvanou Frontier. Je navržena tak, aby umožnila společnostem „najímat AI spolupracovníky, kteří převezmou mnoho úkolů, které lidé již dělají na počítači“. 

Každý agent ve Frontier má svou vlastní identitu, paměť a přístup k podnikovým systémům, jako jsou například databáze zákazníků. 

„V zásadě se snažíme přeměnit agenty na skutečné spolupracovníky s umělou inteligencí,“ řekl stanici CNBC Barret Zoph, generální ředitel OpenAI pro oblast business-to-business.

OpenAI také vydalo novou desktopovou aplikaci pro Codex, svůj systém kódování s umělou inteligencí, který nazývá „velitelským centrem pro agenty“, spolu s novým modelem GPT-5.3-Codex, který jej provozuje. 

Společnost uvádí, že Codex byl dokonce použit k vývoji částí samotného modelu. „Náš tým byl ohromen tím, jak Codex dokázal urychlit svůj vlastní vývoj,“ napsala OpenAI.

To vše ukazuje na měnící se roli uživatelů. Místo toho, aby vývojáři a další odborníci pouze zadávali příkazy a čekali na odpověď, očekává se od nich, že budou fungovat spíš jako supervizoři, kteří zadávají úkoly AI agentům, kontrolují jejich práci a v případě potřeby zasahují.

Oznámení obou firem přišla během turbulentního týdne pro akcie softwarových společností. Poté, co společnost Anthropic vydala nové pluginy pro svůj produktivní nástroj Cowork, totiž investoři údajně smazali asi 285 miliard dolarů z hodnoty softwarových a souvisejících společností. 

Část této nervozity souvisí s obavami, že AI firmy by mohly začít nabízet kompletní pracovní postupy, které budou konkurovat stávajícímu podnikovému softwaru. OpenAI však tvrdí, že Frontier má fungovat společně se stávajícími nástroji, nikoli je nahrazovat.

Správa linuxového serveru
17. 3. 2026
9:00
Více
Bezpečnost na linuxovém serveru
18. 3. 2026
9:00
Více


 

