Computertrends  »  Technologie

Dronové útoky na datová centra na Blízkém východě vyřadily služby společnost AWS na dlouhé měsíce

Lada Nová
Dnes

Sdílet

Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Poškození klíčové cloudové infrastruktury ve Spojených arabských emirátech a Bahrajnu by mohlo narušit poskytování služeb až na půl roku. AWS doporučuje klientům přesunout své systémy do méně rizikových regionů.

Cloud computingová společnost Amazon Web Services (AWS) tvrdí, že poté, co byla její datová centra ve Spojených arabských emirátech a v Bahrajnu poškozena íránskými útoky, může obnovení jejich provozu zabrat klidně půl roku. 

Společnost uvedla, že její cloudová infrastruktura na Blízkém východě kvůli poškození není schopna podporovat zákaznické aplikace, s tím, že obnovení její funkčnosti „bude pravděpodobně trvat několik měsíců“.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
0:00/

V důsledku toho AWS dotčeným zákazníkům za své služby přestala účtovat, přičemž jen za březen je nákladovost tohoto kroku odhadována na zhruba 150 milionů dolarů. Současně AWS svým klientům poradila, aby k obnovení nepřístupných dat využili zálohy a důrazně doporučila, aby své systémy a pracovní zátěž přesunuli do jiných, méně rizikových regionů. Některé společnosti tak už učinily.

Rozsah škod ukazuje, o jak závažný incident se jedná. V interních zprávách, které cituje magazín Business Insider, je popisováno poškození datového centra, v němž bylo z provozu vyřazeno 14 racků cloudových serverů EC2 a pět dalších racků. 

EC2 přitom představují klíčový pilíř služeb AWS pro firmy, které potřebují virtuální servery a škálovatelnou výpočetní kapacitu. Kromě samotných dronových útoků další škody v jejich důsledku způsobily hasicí systémy a poruchy chladící infrastruktury.

Školení Zabbix

České děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená pro jejich zdravý vývoj? Přečtěte si také:

České děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená pro jejich zdravý vývoj?

Incident má přitom na odvětví vliv přesahující region. Například společnost Pure Data Centre Group oznámila, že pozastaví investice do datových center na Blízkém východě, dokud se situace nestabilizuje. 

Přestože aktivní boje v konfliktu, do něhož jsou zapojeny hlavně USA, Izrael a Írán, polevily, napětí přetrvává a dál tak ovlivňuje globální energetickou a infrastrukturní stabilitu.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Lada Nová

Témata:

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Hacking v Praxi 2
13. 5. 2026
9:00
Více
Ansible – Efektivní nasazení a provoz
18. 5. 2026
9:00
Více
Terraform
18. 5. 2026
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Ukládání dat v EU láká. Půlka českých firem by za to připlatila

DPP podle zákona o zemědělství a uplatnění slevy na pojistném

Daňový trapas Říčan: Za vyšší daň z nemovitostí totiž může radnice

Od televize po nákupní AI agenty: Fascinující cesta e-commerce

Suverénní datová centra v Evropě: Růst hlavně pro AI

„Ženy neumí investovat!" Mýtus, který v Česku padl. Co investorky preferují?

Zdanění kryptoměn: kam v přiznání patří a na co dát pozor?

České bankomaty v praxi. Poplatek, špatný kurz nebo obojí

Kyberhrozby v ČR mění tvář, průniky do systémů vytlačují DDoS

Hrozí vám mrtvice? Nechte se v pátek zdarma vyšetřit

Revoluce v síťovém provozu, upload drtí download

Televize se zatím AI herců bojí, ale to se změní

Seyfor koupil podíl v českém výrobci ikonického softwaru

Experti na bezpečnost nastražují falešné pastičky na útočníky

Hasiči a záchranáři testují, co umí 5G, když jde o život

Ověřování digitální identity je klíčem pro digitální ekonomiku

Od tajných spolků k tripartitě: Jak pracující táhnou za jeden provaz

Náročný start JMHZ mají účetní za sebou. Začíná pravidelný režim

Deepfake videa útočí. Falešný je hlavně Donald Trump

Nabité květnové vydání Computertrends 5/26 je tady

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ