Energetické infrastruktuře bez chytrého řízení hrozí kolaps

Pavel Louda
Dnes

Autor: © buchachon - Fotolia.com
Správa se stává klíčovou výzvou pro elektrické rozvodné sítě. Problémem totiž není ani tak řízení existující infrastruktury, ale spíše schopnost dosáhnout dostatečnou odolnost při připojování nových zdrojů a jejich efektivní využití.

Rostoucí počet datových center, rozšiřování infrastruktury pro dobíjení elektromobilů a širší ekonomický rozvoj vyvíjejí bezprecedentní tlak na dosavadní elektrické sítě. 

Protože se energetické společnosti snaží držet krok s poptávkou, zesiluje se i konkurence v přístupu k nim.

Efektivitu budoucího využití dodávek energie bude definovat to, jak budou energetické systémy celkově odolné, tvrdí analytici firmy ABI Research. 

Bez toho, že by se nasadily systémy pro správu energetických sítí (grid management software), je dosažení bezvýpadkového provozu v podstatě nemožné.

„Tato řešení budou pro energetické společnosti a provozovatele rozvodných sítí klíčovými technologiemi pro připojení kritické infrastruktury, komerčních budov i domácností k rozvodné síti a efektivní řešení jejich energetických potřeb,“ tvrdí Michael Larner, analytik společnosti ABI Research.

Mezinárodní energetická agentura (IEA, International Energy Agency) uvádí, že v loňském roce se podle předběžných údajů celosvětově do energetické infrastruktury instalovalo 750 GW výkonu obnovitelných zdrojů, avšak dalších 1 700 GW zůstalo nepřipojených k síti právě kvůli omezením, kterými současné rozvodné sítě trpí.

Jak však Larner podotýká, nárůst trhu se správním softwarem pro rozvodné sítě nepohání pouze zvyšování kapacity obnovitelných zdrojů – energetické společnosti podle něj také potřebují infrastrukturu nezbytnou pro integraci řešení nové generace do současných sítí.

„Nabídka a poptávka v oblasti energetických sítí jsou i nadále v nesouladu. Správní software tohoto typu sehraje důležitou roli v tom, aby se maximalizovala dostupnost a minimalizovaly výpadky,“ dodává Larner.

ABI Research odhaduje, že celosvětový trh se softwarem pro správu energetických sítí dosáhne v roce 2035 hodnoty více než 77 miliard dolarů.

Pavel Louda

