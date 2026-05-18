Computertrends  »  Hardware

EU se chystá na laserovou revoluci: nová pozemní stanice má ukázat, jak budeme komunikovat s vesmírem

Radan Dolejš
Dnes

Sdílet

laser komunikace
Autor: ASTROLIGHT
Zatímco většina z nás řeší, jestli máme doma dostatečně rychlé Wi-Fi, Řekové s podporou Evropské unie spustili stanici, která stahuje data ze satelitů laserem rychlostí 2,5 Gbps.

Představte si, že posíláte data z vesmíru na Zem. Tradiční způsob? Rádiové vlny, které jsou pomalé, snadno rušitelné a navíc – frekvenční spektrum je přeplněné jako pražská MHD v pondělí ráno. 

Teď si představte úzký paprsek infračerveného světla, který dokáže přenést stokrát víc dat, je prakticky nerušitelný a navíc extrémně bezpečný. Vítejte v éře laserové komunikace ve vesmíru.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
0:00/

A právě tohle testuje nová optická pozemní stanice Holomondas v Řecku, kterou v březnu zprovoznila společnost Astrolight ve spolupráci s Aristotelovou univerzitou v Soluni. Stanice je součástí ambiciózního plánu Evropské vesmírné agentury (ESA) vybudovat infrastrukturu, která změní způsob, jakým komunikujeme s objekty na oběžné dráze.

Když observatoř dostane laserový upgrade

Holomondas nebyla postavená na zelené louce. Původně šlo o astronomickou observatoř, kterou Astrolight přebudoval na komunikační hub s pokročilým 808nanometrovým laserovým majákem a optickým přijímačem v pásmu C. Výsledek? Stanice, která dokáže přijímat data rychlostí až 2,5 Gbps – a to i při měnících se atmosférických podmínkách.

Uživatelé klikají na phishingové odkazy stále častěji, navzdory školením Přečtěte si také:

Uživatelé klikají na phishingové odkazy stále častěji, navzdory školením

Klíčová je tu pokročilá kalibrace, která kompenzuje teplotní změny a mechanické posuny. Díky tomu může systém fungovat s kompaktnějšími teleskopu, což znamená nižší náklady a jednodušší nasazení. Jinými slovy: nemusíte stavět obří infrastrukturu, abyste mohli komunikovat s vesmírem.

Proč vůbec laser?

Rádiové frekvence (RF) mají zásadní problém: spektrum je přeplněné. Každý chce kousek té elektromagnetické nemovitosti – od mobilních operátorů přes armádu až po satelitní operátory. A čím víc satelitů posíláme na oběžnou dráhu (díky, Starlinku), tím horší to bude.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computertrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Laserová komunikace tohle řeší elegantně:

Rychlost: až 100× vyšší datové přenosy než RF
Bezpečnost: úzký paprsek je těžké odposlechnout
Odolnost: prakticky imunní vůči elektronickému rušení
Kapacita: neomezená „frekvenčním spektrem“

Samozřejmě, má to i své mouchy. Laser potřebuje přímou viditelnost a mraky jsou problém. Ale s rostoucí sítí pozemních stanic po celém světě se dá tenhle handicap obejít.

Školení Kubernetes

Co to znamená pro praxi?

Zatím jde o demonstrační mise – IOD/IOV (In-Orbit Demonstration and Validation). Ale technologie, která se tu testuje, má reálné aplikace:

  • Satelitní internet s gigabitovými rychlostmi
  • Bezpečná vojenská komunikace odolná vůči rušení
  • Vědecké mise s obrovskými objemy dat (třeba snímkování Země)
  • Meziplanetární komunikace – ano, i Mars potřebuje rychlý internet

A nejde jen o Řecko. Celá Evropa buduje síť optických pozemních stanic, protože ví, že kdo ovládne komunikační infrastrukturu ve vesmíru, bude mít v příštích dekádách obrovskou výhodu.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Zabbix - pokročilé monitorování
19. 5. 2026
9:00
Více
Úvod do Linuxu
20. 5. 2026
9:00
Více
První kroky na linuxovém serveru
21. 5. 2026
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

T-Mobile v Praze ukázal špičkové technologie na síti 5G SA

Hackeři napadli oblíbený nástroj pro práci se strojovým učením

Proč se AI v Česku nedaří?

Foto: obranné technologie vyvíjené na ČVUT

Nabité květnové vydání Computertrends 5/26 je tady

Na kvantové útoky není připravena většina blockchainů

Ovladač Steam Controller je venku, hned se vyprodal

Škoda na zaparkovaném autě: Poradíme, co dělat

Cloud z Lidlu zamíří do Česka. Schwarz Digits potvrdil expanzi

Na léčbu antiobezitiky si připravte až deset a půl tisíc korun měsíčně

Tichá hrozba s reálnými dopady? Kybernetické útoky na obce

Česká televize a Český rozhlas v ústavě?

Česko šláplo na plyn v adopci AI, tisíce úředníků ji využívají v praxi

Masakr Klempířova zákona o ČT a rozhlase

AI boti zpomalují možná i váš web. Co s tím?

Chrome tajně stahuje do počítače model pro AI

Suverénní datová centra v Evropě: Růst hlavně pro AI

Experti na bezpečnost nastražují falešné pastičky na útočníky

Padají vám Windows s novou aktualizací? Nejste sami

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ