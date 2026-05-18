EU se chystá na laserovou revoluci: nová pozemní stanice má ukázat, jak budeme komunikovat s vesmírem

Představte si, že posíláte data z vesmíru na Zem. Tradiční způsob? Rádiové vlny, které jsou pomalé, snadno rušitelné a navíc – frekvenční spektrum je přeplněné jako pražská MHD v pondělí ráno.
Teď si představte úzký paprsek infračerveného světla, který dokáže přenést stokrát víc dat, je prakticky nerušitelný a navíc extrémně bezpečný. Vítejte v éře laserové komunikace ve vesmíru.
A právě tohle testuje nová optická pozemní stanice Holomondas v Řecku, kterou v březnu zprovoznila společnost Astrolight ve spolupráci s Aristotelovou univerzitou v Soluni. Stanice je součástí ambiciózního plánu Evropské vesmírné agentury (ESA) vybudovat infrastrukturu, která změní způsob, jakým komunikujeme s objekty na oběžné dráze.
Když observatoř dostane laserový upgrade
Holomondas nebyla postavená na zelené louce. Původně šlo o astronomickou observatoř, kterou Astrolight přebudoval na komunikační hub s pokročilým 808nanometrovým laserovým majákem a optickým přijímačem v pásmu C. Výsledek? Stanice, která dokáže přijímat data rychlostí až 2,5 Gbps – a to i při měnících se atmosférických podmínkách.
Klíčová je tu pokročilá kalibrace, která kompenzuje teplotní změny a mechanické posuny. Díky tomu může systém fungovat s kompaktnějšími teleskopu, což znamená nižší náklady a jednodušší nasazení. Jinými slovy: nemusíte stavět obří infrastrukturu, abyste mohli komunikovat s vesmírem.
Proč vůbec laser?
Rádiové frekvence (RF) mají zásadní problém: spektrum je přeplněné. Každý chce kousek té elektromagnetické nemovitosti – od mobilních operátorů přes armádu až po satelitní operátory. A čím víc satelitů posíláme na oběžnou dráhu (díky, Starlinku), tím horší to bude.
Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computertrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.
Laserová komunikace tohle řeší elegantně:
Rychlost: až 100× vyšší datové přenosy než RF
Bezpečnost: úzký paprsek je těžké odposlechnout
Odolnost: prakticky imunní vůči elektronickému rušení
Kapacita: neomezená „frekvenčním spektrem“
Samozřejmě, má to i své mouchy. Laser potřebuje přímou viditelnost a mraky jsou problém. Ale s rostoucí sítí pozemních stanic po celém světě se dá tenhle handicap obejít.
Co to znamená pro praxi?
Zatím jde o demonstrační mise – IOD/IOV (In-Orbit Demonstration and Validation). Ale technologie, která se tu testuje, má reálné aplikace:
- Satelitní internet s gigabitovými rychlostmi
- Bezpečná vojenská komunikace odolná vůči rušení
- Vědecké mise s obrovskými objemy dat (třeba snímkování Země)
- Meziplanetární komunikace – ano, i Mars potřebuje rychlý internet
A nejde jen o Řecko. Celá Evropa buduje síť optických pozemních stanic, protože ví, že kdo ovládne komunikační infrastrukturu ve vesmíru, bude mít v příštích dekádách obrovskou výhodu.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.