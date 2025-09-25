Computertrends  »  Ostatní  »  EU zacílila na technologické giganty kvůli falešným aplikacím

Václav Tesař
Dnes

Moderní kancelář s konferenčním stolem a dvěma monitory, na jednom jsou abstraktní symboly technologických gigantů a na druhém ikony zámků představující online bezpečnost. V pozadí je vlajka Evropské unie, naznačující dohled EU nad prevencí finančních podvodů.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Apple, Google, Microsoft, ale i Booking – ti všichni jsou v hledáčku EU kvůli podvodům, které Evropany stojí ročně miliardy eur.

Evropská unie se zaměřuje na technologické giganty a požaduje po nich, aby podnikli víc kroků k zastavení finančních podvodů, které Evropany každoročně stojí miliardy eur. 

Henna Virkkunenová, eurokomisařka pro technickou suverenitu, bezpečnost a demokracii, oznámila, že unijní regulační orgány v dané věci formálně oslovují Apple, Google, Microsoft a Booking Holdings.

Jak je na tom kybernetická bezpečnost v České republice? Jak bezpečné jsou české digitální sítě?
0:00/

„Vidíme, že se stále více trestných činů odehrává online,“ řekla Virkkunenová deníku Financial Times. „Musíme zajistit, aby online platformy skutečně vynaložily veškeré úsilí k odhalování a prevenci tohoto druhu nelegálního obsahu.“

Čísla jsou přitom ohromující: ztráty způsobené online podvody přesahují v celé Evropské unii čtyři miliardy eur ročně. 

Eurokomisařka poznamenala, že finanční podvody mohou u obětí způsobit psychické problémy, zatímco umělá inteligence odhalování podvodných aktivit „ztěžuje“. EU tak bude zkoumat různé aspekty činnosti každé společnosti:

  • Apple a Google budou čelit otázkám ohledně toho, jak se vypořádávají s falešnými aplikacemi ve svých obchodech, zejména s falešnými bankovními aplikacemi, které podvodně získávají od uživatelů finanční informace.
  • Google a Microsoft budou vyšetřovány kvůli falešným výsledkům vyhledávání, které se objevují v jejich vyhledávačích.
  • Společnost Booking Holdings, jejíž hlavní dceřiná společnost Booking.com sídlí v Amsterdamu, bude dotazována na falešné nabídky ubytování na své platformě.

Vyšetřování přichází uprostřed rostoucího napětí mezi USA a EU ohledně digitální regulace. Americký prezident Donald Trump pohrozil, že potrestá země, které „diskriminují“ americké společnosti vyššími cly. 

Virkkunenová však zdůrazňuje, že komise se zaměřuje „na činnost jednotlivých společností, nikoli na to, kde mají sídlo“.

Součást širšího trendu

Krok navazuje na probíhající vyšetřování dalších významných platforem. EU už kvůli možnému porušení zákona o digitálních službách v souvislosti s označováním nelegálního obsahu zkoumá Facebook a Instagram společnosti Meta. 

Kvůli tomu, jak zacházejí s nelegálními produkty na svých tržištích, jsou vyšetřovány taky čínské společnosti Temu a Shein.

„Poté, co jsme se v posledních měsících zaměřili na ochranu nezletilých, online nakupování a integritu voleb, bude naší novou prioritou boj proti finančním podvodům,“ uvedla Virkkunenová.

Společnosti, které nedokážou adekvátně omezit nelegální obsah a dezinformace, čelí podle zákona o digitálních službách vážným důsledkům: pokutám až do výše 6 % jejich ročního globálního obratu.

Autor článku

Václav Tesař

