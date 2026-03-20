Firefox se dočká největší aktualizace za poslední roky

Lada Nová
Dnes

Autor: PCWorld.com
Nový design, umělá inteligence a integrovaná VPN. Mozilla přichází se zásadními novinkami pro Firefox.

Mozilla připravila jednu z největších aktualizací prohlížeče Firefox za poslední roky, v rámci které představí integrovanou VPN, jejíž cílem je poskytnout uživatelům větší soukromí bez nutnosti instalace dalšího softwaru nebo předplatného. Firefox 149 bude k dispozici od 24. března.

Důraz na soukromí – ale s omezeními

Mozilla uvádí, že její VPN je postavena na jejích principech ochrany soukromí a vyhýbá se rizikům, která jsou často spojena s běžnými bezplatnými službami VPN. Zdůrazňuje, že je navržena tak, aby se vyhnula „pochybným praktikám“, které se někdy vyskytují u konkurenčních nabídek. 

Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
Novinka má však i určitá omezení. VPN bude zpočátku k dispozici pouze ve Spojených státech, Velké Británii, Německu a Francii a uživatelé budou omezeni na 50 GB dat měsíčně. Pro nenáročné použití, jako je procházení webu nebo kontrola e-mailů na veřejné Wi-Fi, může být tento limit dostačující. Náročnější činnosti, jako je streamování nebo stahování velkých souborů, by ho však mohly rychle překročit.

Součást širšího přepracování prohlížeče

Firefox 149 představí taky funkci Split View, umožňující zobrazit dvě webové stránky vedle sebe, a Tab Notes, funkci pro přidávání poznámek přímo v prohlížeči. Kromě toho Mozilla plánuje zavést nástroj poháněný umělou inteligencí, který dokáže shrnout články a poskytnout rychlé definice přímo na stránce. Společnost uvádí, že tyto funkce budou volitelné.

Ajit Varma, vedoucí týmu Firefoxu, popsal nadcházející vydání jako významný krok vpřed a uvedl, že plán vývoje na rok 2026 „je nejzajímavější, jaký jsme za dlouhou dobu vypracovali“. 

Dodal, že Mozilla se zaměřuje na vytváření funkcí, které nabízejí „skutečnou sílu, volbu a silnou ochranu soukromí“, a to na základě zpětné vazby od své uživatelské komunity. Spolu s novými funkcemi představí 24. března také aktualizovaný vizuální design a nového maskota jménem Kit.

Lada Nová

