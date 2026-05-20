Google I/O 2026: Gemini jako nová vrstva systému

Google posouvá Gemini v Androidu do podoby vrstvy s názvem Gemini Intelligence. Ta běží v systému a dívá se na to, co má uživatel na displeji. Start míří na nové Pixely a top modely Galaxy, část výpočtů probíhá přímo v telefonu a systém pracuje s kontextem napříč aplikacemi.
V praxi to znamená, že text přepíše nebo zestruční přímo v applikaci, obsah na obrazovce jedním gestem vysvětlí nebo shrne a systém sám nabídne další krok – uložení, sdílení, přidání do kalendáře. Android se tím posouvá od plochy, kde běží aplikace, ke systému, který se snaží vstupovat do práce s obsahem.
Pro vývojáře to má i nepříjemnou stránku: část funkcí, které doteď nabízeli sami – přepisy, sumarizace, vyhledávání v textu – může uživateli obsloužit přímo systém nad jejich aplikací.
Gemini v Chromu na Androidu: práce s webem přes model
Další krok je integrace Gemini do Chromu na Androidu. Ne jako další záložka, ale jako nástroj, který má přístup k tomu, co je otevřené v prohlížeči. Model vidí obsah aktuální stránky v rámci udělených práv. Některé úlohy typu „projdi, vytáhni podstatné, porovnej" se přesunou od klikání po odkazech k dialogu s modelem.
Googlebook: notebook, kde má Android a Gemini hlavní slovo
Hardwarovou novinkou je Googlebook. Není to rebrand Chromebooku, spíš jiný typ zařízení, kde je Android a Gemini Intelligence v hlavní roli. Jde o primárně androidový notebook s hlubokou integrací Gemini, cílení spíš na vyšší třídu, ne na školní low-end. Google spolupracuje s výrobci jako Acer, Asus, Dell, HP a Lenovo. První modely jsou plánované na podzim.
V zákulisí se mluví o projektu Aluminum OS, který má sbližovat Android a ChromeOS. Google to na keynote neřekl přímo, ale samotná existence Googlebooku naznačuje, že jednoduché rozdělení mobil = Android, levný notebook = ChromeOS už Googlu nestačí.
Magic Pointer: AI v kurzoru
Googlebook slouží i jako ukázka funkce Magic Pointer. Na papíře to vypadá jako vylepšený kurzor, v praxi jde o docela zásadní zásah do UI. Systém průběžně analyzuje prvky pod kurzorem. Podle typu obsahu nabízí akce – u data třeba vytvoření události, u adresy navigaci, u jména vyhledání konverzace v mailu. Reakce přichází už při najetí, ne až po kliknutí.
To vyžaduje trvalý přehled o tom, co se na obrazovce děje. Z technického pohledu je to náročné, z pohledu soukromí kontroverzní. Pro část uživatelů je to pohodlí, pro jinou představa, že něco neustále skenuje celé UI, nebude stravitelná.
Android 17: víc kontroly, víc AI, nové emoji
Bezpečnost: utaženější šrouby pro aplikace
Android 17 má přísněji oddělit citlivá data od běžných přístupů, víc tlačit na lokální zpracování částí AI, tam kde to dává smysl, a dál omezovat starší API a způsoby, jak aplikace fungují za zády systému. To všechno jde proti přirozené chuti AI mít co nejvíc kontextu. Právě tady se ukáže, jestli Google zvládne skloubit Gemini všude s reálnými regulacemi a očekáváním uživatelů kolem soukromí.
Emoji: viditelná kosmetika
Android 17 přináší nové 3D emoji Noto 3D. Staré ploché ikony střídá plastický styl, který se postupně objeví v Gboardu, Gmailu, YouTube a dalších aplikacích Googlu. Pro běžného uživatele změna vzhledu, pro vývojáře potenciální nutnost řešit sjednocení vizuálu, pokud používají vlastní emoji nebo fallback fonty. V kontextu celého I/O je to detail, ale je to jedna z mála změn, kterou uvidí opravdu každý.
Nové Android Auto: Material 3 i v palubce
Přepracování se dočkalo i Android Auto. UI staví na Material 3 Expressive: lepší práce s různými formáty a poměry displejů, čistší vzhled, větší důraz na čitelnost a komponenty připravené na asistované funkce – navigace, zprávy, média. Google zatím u Android Auto mluví o AI opatrněji než u telefonu nebo notebooku, ale je jasné, že i palubní systém má být nachystaný na to, že část interakce půjde přes model.
