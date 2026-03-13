Computertrends  »  Internet a komunikace  »  Google Mapy se dočkaly radikálních vylepšení, na pomoc dostanete AI

Google Mapy se dočkaly radikálních vylepšení, na pomoc dostanete AI

Lada Nová
Dnes

Autor: Google
Google do svých Map zavádí umělou inteligenci a představuje několik vychytávek souvisejících s navigací.

Google představuje největší přepracování navigace ve svých Mapách za posledních deset let. Mezi novinkami je též konverzační rozhraní Ask Maps, postavené na technologii Gemini, které uživatelům umožňuje s aplikací komunikovat a klást složitější otázky namísto zadávání jednoduchých vyhledávacích dotazů. 

Novinka se zobrazuje jako tlačítko vedle vyhledávacího pole a funguje podobně jako chatbot. Může poskytovat pokyny, navrhovat místa k návštěvě nebo dokonce plánovat výlety a dovolené na základě jednoduchého zadání.

V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
Uživatelé mohou také klást doplňující otázky, aby si nechali upřesnit výsledky. Google uvádí, že systém k přizpůsobování svých odpovědí využívá informace už uložené v Mapách, ať už jde o uložená místa, předchozí vyhledávání nebo preference tras. Navrhovaná místa lze rychle uložit do seznamů nebo otevřít v navigačním zobrazení. Funkce Ask Maps je zatím zaváděna ve Spojených státech a v Indii, a to v systémech Android a iOS, podpora pro web (a snad i další regiony), je plánována na pozdější dobu.

Spolu s tímto chatbotem Google zavádí aktualizaci s názvem Immersive Navigation, kterou popisuje jako „kompletní transformaci zážitku z jízdy s Mapami“. Nový systém zavádí podrobnější 3D navigační zobrazení, které je navrženo tak, aby lépe odpovídalo tomu, co řidiči vidí v reálném světě. 

Miliardy ukradených cookies jsou volně na netu. Jsou aktivní a jsou i z Česka

Nadjezdy, přechody pro chodce, orientační body a dopravní značky se budou v mapovém rozhraní zobrazovat přesněji. Google uvádí, že tato vylepšení vycházejí z modelů založených na technologii Gemini, které analyzují data ze Street View a leteckých snímků, aby vytvořily realističtější mapy.

Aktualizace si také klade za cíl vyřešit běžné frustrace spojené s navigací krok za krokem. Někdy totiž může být obtížné předvídat, co se stane po dalším odbočení, zvlášť ve složitějších křižovatkách. Immersive Navigation řeší tento problém pomocí chytřejších úrovní přiblížení a částečně průhledných budov, které odhalují více z trasy před vámi. Více kroků dopředu může avizovat i hlasové navádění a řidiči tak dostanou více času se připravit na to, co je čeká.

Mapy taky poskytnou jasnější informace o možnostech trasy. Můžou například zvýraznit, kdy se delší trasa vyhýbá hustému provozu nebo placeným úsekům, aby si uživatelé mohli vybrat možnost, která nejvíc vyhovuje jejich preferencím. 

V momentě, kdy se řidič blíží k cíli, pak může systém zobrazit snímky ze Street View, vchody do budov a další podrobnosti o parkování, aby bylo snazší najít přesnou polohu.

Lada Nová

