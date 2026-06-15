Google může nést odpovědnost za chybné souhrny generované AI, rozhodl soud

Německý soud vynesl rozhodnutí, které by se mohlo stát přelomovým pro odvětví umělé inteligence. Shledal, že společnost Google může být považována za odpovědnou za nepravdivá tvrzení generovaná jejími souhrny vyhledávání založenými na umělé inteligenci.
Případ se týkal funkce Google AI Overviews, která automaticky generuje souhrny v horní části výsledků vyhledávání. Podle soudu tento nástroj nesprávně spojil dva vydavatele s podvody a pochybnými obchodními praktikami, včetně tvrzení, že jedna společnost byla „známá pochybnými obchodními praktikami“ a „často vnímána jako podvod“. Vydavatelé tato tvrzení napadli a zaslali Googlu výzvu k zastavení těchto praktik. Poté, co společnost obsah generovaný umělou inteligencí neopravila, spor skončil u soudu.
Google argumentoval, že uživatelé chápou, že systémy umělé inteligence mohou dělat chyby a že takto generované odpovědi by měly být vždy nezávisle ověřeny. Soud tuto obhajobu zamítl. Na rozdíl od tradičního vyhledávače, který pouze zobrazuje odkazy na informace publikované jinde, soud shledal, že přehledy AI vytvářejí „nezávislá, nová a věcná tvrzení“. Jinými slovy, Google pouze neodkazuje uživatele na existující obsah – generuje vlastní interpretaci těchto informací. Tento rozdíl se ukázal jako klíčový.
Podle rozsudku má pouze Google schopnost upravovat algoritmy a výstupy, které tyto souhrny vytvářejí. V důsledku toho soud dospěl k závěru, že společnost musí nést odpovědnost, pokud tyto souhrny obsahují nepravdivá nebo hanlivá tvrzení. Soudce rovněž poznamenal, že některá ze sporných tvrzení se v podkladových výsledcích vyhledávání vůbec neobjevila, což dále oslabilo argument Googlu, že pouze odráží informace již dostupné online.
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Soud vydal předběžné opatření, které Googlu zakazuje opakovat nepravdivá tvrzení prostřednictvím AI přehledů. Ačkoli se jedná o rozhodnutí, proti kterému lze ještě podat odvolání, právní experti tvrdí, že by se mohlo jednat o jedno z prvních rozhodnutí, které přímo činí poskytovatele AI odpovědným za obsah generovaný jeho systémy.
Rozsudek rovněž zpochybnil běžný argument používaný společnostmi zabývajícími se AI: že varování uživatelů před možnými nepřesnostmi by mělo omezit jejich odpovědnost. Soud naznačil, že taková prohlášení o vyloučení odpovědnosti nestačí, pokud se očekává, že se uživatelé budou spoléhat na prezentované informace. Koneckonců, užitečnost shrnutí generovaných umělou inteligencí by byla výrazně snížena, pokud by každá odpověď vyžadovala ruční ověření.
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