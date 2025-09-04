Google si může nechat Chrome, musí se však dělit o data

Google těsně unikl tomu, co mohlo být devastujícím úderem pro jeho obchodní impérium. Vládní žalobci ho chtěli připravit o prohlížeč Chrome, po více než roce sporů však soudy rozhodly, že si ho může ponechat.
Kauza začala, když americké ministerstvo spravedlnosti přišlo s tvrzením, že Google v oblasti internetového vyhledávání porušuje antimonopolní zákony. Vláda na základě těchto zjištění požadovala, aby Google prohlížeč Chrome odprodal, sdílel cenná data s konkurencí a ukončil své lukrativní vyhledávací smlouvy.
Soudce Amit Mehta však rozhodl pro Google celkem milosrdně.
„Žalobci překročili své pravomoci, když požadovali nucený odprodej těchto klíčových aktiv, která společnost Google nepoužila k uplatnění žádných nezákonných omezení,“ stojí v konečném verdiktu soudu. Stejně jako v případě známého letitého antimonopolního případu Microsoftu se tak Google těsně vyhnul rozdělení na dvě části.
Bezvýhradně příznivý však verdikt pro Google není. Společnost bude i nadále moci platit za umístění ve vyhledávání – tyto dohody s Apple a Mozillou v hodnotě několika miliard dolarů mohou pokračovat.
Už však nemůže od svých partnerů vyžadovat, aby distribuovali Search, Chrome, Google Assistant nebo Gemini. To znamená, že nemůže například podmínit přístup do Play Store tím, že budou v telefonech nainstalovány i jeho další aplikace.
Google taky musí konkurentům zpřístupnit některé ze svých přísně střežených vyhledávacích dat. Konkurenti získají přístup k datům vyhledávacího indexu Google, včetně identifikátorů dokumentů, URL map a spamových analýz – ovšem pouze jednou, nikoli průběžně.
Vláda původně usilovala o to, aby Google poskytoval výsledky vyhledávání konkurentům za výhodné ceny. Soudce však rozhodl, že by to mohlo narušit trh, a místo toho nařídil Googlu, aby po dobu pěti let nabízel svůj index za tržní ceny.
Gabriel Weinberg, šéf konkurenčního vyhledávače DuckDuckGo, označil nápravná opatření za nedostatečná: „Google bude i nadále moci využívat svého monopolu k bránění konkurentům. Kongres by měl zasáhnout a donutit Google k tomu, čeho se nejvíce bojí: konkurovat za rovných podmínek.“
Aktuálním verdiktem však kauza nejspíš nekončí. Google pravděpodobně nepřijme označení „monopolista“ bez odporu. Společnost plánuje podat odvolání a případ možná předloží Nejvyššímu soudu.
Mezitím má speciální technický výbor po dobu šesti let dohlížet na to, zda Google určená opatření dodržuje. Tedy za předpokladu, že se svým odvoláním neuspěje…
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.