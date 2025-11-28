HP chce propouštět a šetřit, argumentuje AI

HP se připravuje na další významnou změnu ve svém podnikání. Takovou, která bude stát práci tisíce lidí. Oznámila, že plánuje propustit 4 000 až 6 000 zaměstnanců v důsledku vyššího využití umělé inteligence. Krok jí prý do konce roku 2028 pomůže ušetřit miliardu dolarů ročně.
Podle generálního ředitele Enrique Lorese se snížení počtu zaměstnanců dotkne především vývoje produktů, interních operací a zákaznické podpory. Uvedl, že díky umělé inteligenci HP očekává „urychlení inovace produktů, zvýšení spokojenosti zákazníků a zvýšení produktivity“. Ve své aktuální zprávě o hospodaření společnost označila propouštění za součást širšího úsilí o zefektivnění provozu.
Rozhodnutí HP přichází v době, kdy se pracovníci napříč odvětvími snaží pochopit, jak AI ovlivní jejich budoucnost. Očekává se, že dopad pocítí zejména pracovníci zákaznické podpory a HP není zdaleka jediným technologickým gigantem, který spojuje propouštění s rozvojem AI.
Například společnost Salesforce v říjnu oznámila, že zrušila 4 000 pracovních míst v zákaznické podpoře, přičemž generální ředitel Marc Benioff uvedl, že AI znamená „potřebu méně lidí“. Až v americkém senátu se řešila kauza Amazonu, který prý kvůli zavádění generativních AI nástrojů propustil desítky tisíc lidí, aby je později nahradil pracovníky ze zahraničí.
A třeba Meta už v lednu zveřejnila plány na snížení počtu zaměstnanců o 5 %. Společnost Challenger, Gray & Christmas zmapovala, že technologické firmy během prvních desíti měsíců letošního roku oznámily propuštění 141 159 lidí, což představuje 17% nárůst oproti stejnému období loňského roku.
Navzdory argumentaci firem však někteří odborníci varují před předpokladem, že hlavním důvodem takových propouštění je umělá inteligence. Peter Cappelli, profesor managementu na Wharton School, řekl CNBC, že „existuje velmi málo důkazů o tom, že umělá inteligence snižuje počet pracovních míst v takovém rozsahu, o jakém se bavíme“. Nahrazování lidí umělou inteligencí je podle něj „nesmírně komplikované a časově náročné“.
A i když se AI stále více prosazuje mimo jiné v oblasti IT, mnozí experti předpokládají, že lidé v sektoru dál budou nacházet klíčové uplatnění. Někteří jsou dokonce optimisticky přesvědčeni, že umělá inteligence trh práce v konečném důsledku rozšíří.
Zpráva Světového ekonomického fóra Future of Jobs Report 2025 předpovídá, že umělá inteligence do roku 2030 vytvoří o 78 milionů pracovních míst víc, než kolik jich zruší; čerpá z údajů od 1 000 společností zaměstnávajících 14 milionů lidí po celém světě.
