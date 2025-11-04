HPE Aruba Central CNX: Nový způsob konfigurace sítí a využití AI

HPE Aruba Central je již řadu let součástí nabídky pokročilých řešení pro cloudovou správu, monitoring a řízení sítí. Nabízí centralizovanou správu pro drátové, bezdrátové i SD-WAN sítě s prvky HPE Aruba. Cloudová správa sítě je podpořena rozsáhlými a neustále se vyvíjejícími možnostmi AIOps.
Novinka HPE Aruba Central CNX není jen kosmetickou úpravou, ale novou kompletně přepracovanou generací správy sítí. Pro IT správce i poskytovatele služeb přináší výrazné zrychlení každodenních úkonů, snížení chybovosti a lepší viditelnost celé sítě.
Nové přehledné zobrazení
Změnou, kterou uživatelé uvidí na první pohled, je kompletně přepracované uživatelské rozhraní. Navigace a vizualizace pracuje na principu takzvaného Solar System View. Jako pomyslný střed „sluneční soustavy“ zobrazuje vybraný prvek sítě. Kolem konkrétního prvku, například pobočky, lze zobrazit všechny související entity – klienty, aplikace, bezpečnostní události nebo upozornění a metriky. Solar System View umožňuje uživatelům rychle najít potřebné informace, aniž musejí procházet několik obrazovek nebo tabulek, což šetří čas a zjednodušuje práci.
Nový způsob konfigurace
Jednou z nejzásadnějších změn v CNX je nový způsob konfigurace sítí. Zatímco původní HPE Aruba Central vyžadoval nastavování konfigurací jednotlivých skupin zařízení, CNX umožňuje využívat sdílené profily, které lze připravit pro různé typy zařízení a následně aplikovat napříč celou organizací.
Tyto profily podporují hierarchickou konfiguraci, kdy na nejvyšší úrovni může existovat globální profil pro celou organizaci a pod ním profily pro jednotlivé lokality, skupiny lokalit či konkrétní zařízení. Díky tomu se změny okamžitě propisují do celé sítě, přičemž specifické lokální odlišnosti zůstávají zachovány. Tento nový přístup také výrazně zvyšuje flexibilitu, protože eliminuje nutnost duplikovat konfigurace mezi více skupinami zařízení, což dříve znamenalo značnou manuální zátěž při větších změnách. CNX tento problém eliminuje díky využití profilů.
AI využívající data z milionů zařízení
Další významnou evolucí oproti původnímu HPE Aruba Central je integrace umělé inteligence téměř do všech vrstev řízení sítě. CNX využívá data z milionů zařízení a staví na nové generaci AIOps modelů.
Funkce AI a GenAI asistent usnadňují s pomocí generativní AI vyhledávání informací a navigaci v celém systému. Správce sítě se může jednoduše ptát přirozeným jazykem a systém mu dává odpovědi, jež odpovídají kontextu situace, kterou řeší s odkazy na příslušné části konfigurace nebo dokumentace. Odpovědi také poskytuje rychleji a bezpečněji díky sandbox LLM modelům. Funkce AI Insights dokáže téměř v reálném čase vyhodnocovat chování sítě, detekovat anomálie a ihned doporučovat konkrétní kroky k nápravě.
Součástí HPE Aruba Central CNX je funkce User Experience Insights (UXI), která monitoruje uživatelskou zkušenost až na úroveň jednotlivých aplikací. Správce má možnost sledovat nejen stav sítě, ale i to, jak koncový uživatel vnímá kvalitu připojení a služeb. Díky integraci s OpsRamp navíc CNX podporuje heterogenní prostředí a umožňuje sledovat i zařízení třetích stran, což rozšiřuje možnosti využití i ve smíšených infrastrukturách.
Další užitečné informace je možné získat z webu Aruba Airheads komunity, případně na YouTube kanálu Airheads Broadcasting Channel. Můžete také kontaktovat přímo mě na e-mailu: vaclav.hauser@tdsynnex.com.
Autor: Václav Hauser, HPE Aruba technical specialist ve společnosti TD SYNNEX