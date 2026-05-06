HPE Innovation Day 2026: Technologie v souvislostech, byznys v praxi

HPE Innovation Day Praha 2026 se uskuteční 30. září 2026 v prostorách O2 Universa v Praze a nabídne ucelený a strategický pohled na směřování moderního IT – od umělé inteligence a hybridního cloudu až po networking, bezpečnost a datové infrastruktury.
Rok 2026 je pro HPE zásadním milníkem. Prohlubující se integrace technologií HPE a Juniper Networks přináší nový způsob navrhování, řízení a provozu IT prostředí, kde infrastruktura, sítě, bezpečnost i AI netvoří samostatná sila, ale jeden provázaný celek. Právě tyto technologické i byznysové souvislosti a jejich konkrétní dopad na každodenní fungování organizací budou stát v centru letošního ročníku konference.
„HPE Innovation Day vnímáme jako strategickou platformu pro otevřený dialog se zákazníky i partnery. Technologie jako AI, hybridní cloud nebo inteligentní sítě dnes nelze řešit odděleně – musejí fungovat dohromady a podporovat byznysové cíle. Proto jsme konferenci postavili tak, aby nabízela nejen technologickou inspiraci, ale především praktické zkušenosti z reálných projektů a rozhodování v IT,“ říká Tomáš Kubát, generální ředitel HPE Česká republika.
Konference osloví široké spektrum odborníků – IT profesionály, architekty, specialisty i manažery z komerční sféry i veřejné správy. Očekává se účast více než 500 návštěvníků, což z HPE Innovation Day činí jednu z nejvýznamnějších IT událostí roku 2026 na českém trhu. Součástí programu budou inspirativní keynote přednášky, odborné breakout sessions, partnerské EXPO s praktickými ukázkami technologií i rozsáhlé networkingové příležitosti.
Předregistrace na konferenci je již nyní otevřena. Více informací a možnost přihlášení jsou k dispozici na oficiálním blogu HPE Česká republika.
Detailní program, seznam řečníků a další novinky budou postupně zveřejňovány.